Dünya diken üzerinde! ABD'den flaş açıklama... Rusya’ya gözdağı

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş son sürat devam ederken Türkiye'nin başı çektiği ülkeler iki taraf arasında barış müzakerelerini başlatmanın yolunu arıyor.

Ancak Rusya'nın -aldığı kısmi seferberlik kararı bölgedeki gerilimin yakın zamanda düşmeyeceğine işaret ediyor.

Dünya Putin'in imza attığı seferberlik kararı ve nükleer uyarıyı konuşurken ABD'den gözdağı gibi bir Rusya açıklaması geldi.

'RUSYA İÇİN FECİ SONUÇLARI OLACAKTIR'

NBC'nin Meet the Press programına konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rusya'nın Ukrayna'da bir taktik nükleer silah kullanması durumunda ne olacağı yönündeki soru sonrası, 'Rusya bu çizgiyi aşarsa, Moskova için feci sonuçlar olacaktır' dedi.

Sullivan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Kremlin'e, herhangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için feci sonuçları olacağı, ABD ve müttefiklerimizin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini doğrudan, özel olarak ve çok yüksek seviyelerde ilettik.'

Putin ‘nükleer güç kullanabiliriz’ derken ‘taktik nükleer silahları’ kastediyor. Bu tür silahların tahrip gücü 1 kiloton ile 1000 kiloton arasında değişiyor. 1 kiloton, 1 milyon ton klasik patlayıcı dinamite eşdeğer. Örneğin, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 18 kiloton olduğu belirtiliyor.

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti.

Rus bakan, Moskova'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını duyurmuştu.

UKRAYNA'DAN YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Ukrayna'dan Rusya'ya tepki, dışişleri bakanı seviyesinden gelmiş, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.