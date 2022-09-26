Ukrayna savaşında son durum: Zelenski istediğini aldı... NASAMS Ukrayna'ya ulaştı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna bazı bölgeleri Rus işgalinden kurtardı. Rusya ise bu gelişmeye kısmi seferberlik kararı alarak yanıt verdi.

Hava üstünlüğünün Rusya'da olduğu savaşta Ukrayna'nın elini kuvvetlendirecek bir gelişme yaşandı.

Zelenski'nin savaşın başından beri ısrarla ihtiyaç duyduklarını belirttiği hava savunma sistemi Ukrayna'ya ulaştı.,

CBS News’de Margaret Brennan’ın konuğu olan Ukrayna lideri ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemi'nin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi.

ABD'den tank talebinde de bulunduklarının altını çizen Zelenski Washington'un bu adımı atması durumunda Almanya gibi diğer ülkelerin de onu izleyeceğini belirtti.

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Zelenski tank yardımı ile işgal altındaki Ukrayna kentlerini daha rahat bir şekilde kurtarabileceklerine dikkat çekti.

Krasnodar'da kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınan erkekler askeri üslere götürülmek üzere otobüslere biniyor... (Fotoğraf: AP)

ZELENSKİ'DEN NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Ukrayna lideri, nükleer savaşın 'gerçek olabileceği' konusunda da uyarılarda bulundu.

Putin'in dünyayı korkutmak istediğini belirten Zelenski, 'Belki dün bir blöftü. Şimdi, bu bir gerçek olabilir' dedi.

'Putin'in blöf yaptığını sanmıyorum' diyen Zelenski, dünyanın Rus lidere baskı uygulamaya devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü de vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

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Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.