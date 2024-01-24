Alkışlar Kadıköy esnafına

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İstanbul’da Kadıköylü esnaf yaklaşık 2 ay önce ‘Kadıköy Sokak’ isimli sosyal medya hesabı tarafından başlatılan uygulamayla üniversite öğrencilerine imkânları dahilinde ücretsiz yemek servis ediyor. Sosyal medya hesabının Kadıköylü esnafı, öğrencilere destek olmaya davet etmesiyle başlayan süreç, şu an 24 işletmenin ücretsiz yemek vermesiyle devam ediyor. Bu çağrı öncesinde de bazı işletmeciler, öğrencilere destek olmak için ücretsiz yemek veriyordu. Ancak çağrıdan sonra destek veren işletme sayısı ve çeşitliliği arttı. Şimdi aynı çatı altında birleşen esnaf, vegan menüden pilava, fast food seçeneklerinden ev yemeklerine birbirinden farklı yemek hizmeti sunuyor. Kadıköy’de öğrencilere kol kanat geren esnafla konuştuk.

YER OLMADIĞINDA PAKET YAPILIYOR

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‘11Kadıköy’ isimli işletmenin müdürü Hakan Karaorman, özellikle pandemiden sonra öğrencilere nasıl yardımcı olabileceklerini düşündüklerini söyleyerek, “İşletmemize aileleri uzakta olan üniversite öğrencileri geliyordu. Öğrenciler İstanbul’un koşullarına ayak uydurmakta zorlanıyordu. Biz de yemek konusunda onlara destek olalım dedik. Günde ortalama 8 ila 10 arasında öğrenci ağırlıyoruz” dedi.

İşletmede olarak günlük kotaları olmadığını ve geleni geri çevirmediklerini belirten Hakan Karaorman, restoranda yer olmadığında paket servis verdiklerini söyledi.

HERKESE ÇAĞRI YAPTI

Öğrencilere sahip çıkan bir başka esnaf, ‘Pilav House Kadıköy’ işletmesinin sahibi Feyyaz Keserci. Günde 13 öğrenciye hizmet verebildiklerini belirten Keserci, “Kotamızın üstünde öğrenci geldiğinde de onları geri çevirmiyor ve yemek servis ediyoruz. Diğer esnaf arkadaşlarımın da bu uygulamaya katılmasını çok isterim. Keşke tüm şehirde ve hatta ülkede bunu uygulasak” dedi.

Başka şehirlerde yaşayıp bu çağrıyı gören bir çok vatandaşın kendisini aradığını dile getiren Keserci, “Öğrencilere ‘askıda yemek’ bırakmak istediklerini söylüyorlar. Onların da desteğiyle daha fazla öğrenciye yemek servis edebiliyoruz” diye konuştu.

TÜM ÖĞRENCİLER YARARLANIYOR

Fast food ürünleri satan ‘Salt Fried Chicken’ isimli işletmenin müdürü Musa Yedikardeş ise şunları söyledi: “Kimseyi geri çevirmiyoruz. Bize sadece öğrenci kimliklerini göstermeleri yeterli oluyor. Amacımız diğer esnafla birlikte öğrencilere destek olabilmek. İlkokul ve lise öğrencileri de gelip yemek yiyebiliyor ve ne yemek istiyorsa onu seçiyor.”

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ÜCRETSİZ YEMEK VEREN İŞLETMELER

* Vatka Coffee & Vegan Goods: 12.00-18.00 arasında, 3 öğrenci.

* Bon Bombe Restoran: Gün boyunca, 5 öğrenci.

* Fit Mill Healthy Foods: 14.00’ten sonra, 5 öğrenci.

* Thales Cafe: 14.00-18.00 saatleri arasında, 10 öğrenci.

* Vaganarsist Kadıköy: 11.00-18.00 saatleri arasında, 5 öğrenci.

* Pilav House Kadıköy: 12.00-04.00 saatleri arasında, 13 öğrenci.

* Sarem Ev Yemekleri: 14.00-18.00 saatleri arasında, 2 öğrenci.

* SR Döner: 11.00-14.00 saatleri arasında, 5 öğrenci.

* Bitro Cafe: Gün boyunca, 2 öğrenci .

* Gergedan Cafe: Gün boyunca, 2 öğrenci.

* Moda Pilavcısı: 21.00-23.30 saatleri arasında, 10 öğrenci.

* Leylak Restoran: 14.00-17.00 saatleri arasında, 5 öğrenci.

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* Draft Amerikan Restoranı: 15.00-19.00 saatleri arasında, 5 öğrenci.

* Çinili Taş Fırın: Hafta içi, 12.00-20.30 saatleri arasında, 3 öğrenci.

* 11 Kadıköy: Gün boyunca, öğrenci sayı sınırı yok.

* Kadıköy Asmalıbahçe Ocakbaşı: Hafta içi, gün boyunca, 2 öğrenci.

* Avenue Mocha Cafe: Pazartesi hariç hafta içi, 17.00-19.00 saatleri arasında, 2 öğrenci.

* Salt Fried Chicken: Sadece pazartesi günleri, 12.30-13.00 saatleri arasında, 10 öğrenci.

* Nar Cafe: Pazar günleri hariç gün boyunca, 2 öğrenci.

* Ali Baba Restoran: Cuma ve cumartesi hariç 18.00’e kadar, 5 öğrenci.

* Merdivenköy Çiğköfteci Aziz Usta: Hafta sonları, gün boyunca, 15 öğrenci.

* Kadıköy Korsan Pilavı: Pazartesi hariç 15.00-18.00 arasında, 4 öğrenci.

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* Burger Studio Restoran: Sadece cumartesi günleri, 12.00-16.00 saatleri arasında, 3 öğrenci.

* Bebas Bahçe Restoran: Pazar hariç 18.00-20.30 saatleri arasında, 5 öğrenci.