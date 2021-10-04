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Aleyna'nın sır ölümünde yeni gelişme

#Aleyna Ağgül#Iğdır#Gökhan Argın
Aleynanın sır ölümünde yeni gelişme

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül, “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bırakarak yaşamına son vermişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşanırken Aleyna Ağgül'ün (18) bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti.

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Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atladı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aleyna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

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Aleyna Ağgülün sır ölümü Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

IĞDIR'DA KADIN MECLİSİ ALEYNA İÇİN TOPLANDI

Iğdır'da intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül için bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri katil ya da katillerin yakalanması için basın açıklaması yaptı. Zübeyde Hanım Bulvarında toplanan grup, 'Aleyna için adalet istiyoruz', 'Kadın cinayetleri olmasın' sloganları attı. Grup adına açıklamayı okuyan Bahar Güleç, "Geçtiğimiz perşembe günü Iğdır’da yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için buradayız. Aleyna ardında bıraktığı notta ölümünden G.A.'nın sorumlu olduğunu yazdı. Şüpheliler Aleyna’nın ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar. Aleyna’nın ölümüyle ilgili tüm şüpheler, etkin bir soruşturma süreci ile açığa çıkarılmalıdır. Aleyna’nın ölümüne sebebiyet vermiş olabilecek hiçbir detay atlanmadan titizlikle bir inceleme yapılması tüm yetkililerin asli görevidir. Biliyoruz ki şüpheli kadın ölümlerinde etkin hukuki süreçleri işletmeyenler de failler kadar sorumludur. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' ve 'Kadın Meclisleri' olarak sürecin takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha duyuruyoruz." dedi.

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Bahar Güleç, eylül ayı içerisinde 26 kadın cinayeti ve 19 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Türlü zorluklara rağmen, ölümü pahasına direnen kadınlar hepimize cesaret veriyor. Kadınların yükselen mücadelesi, eşit ve özgür bir yaşamın imkansız olmadığını bize gösteriyor. Kadınlar pes etmeyerek er ya da geç kendi hayatlarını da yaşadıkları toprakları da değiştirecek. Kendi hayatlarında direnen kadınların aralamış olduğu özgürlüğün kapısını örgütlü mücadelemizle sonuna kadar açacağız. Mücadelemizle dünyada ve Türkiye’de kadınlar özgür yaşayacak" diye konuştu.

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Iğdır Kadın Meclisi olarak Aleyna Ağgül için de sessiz kalmayacaklarını belirten kadınlar, failler ve sorumluların cezasız kalmayacağını söyledi. Kalabalık slogan ve açıklamaların ardından dağıldı.

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#Aleyna Ağgül#Iğdır#Gökhan Argın