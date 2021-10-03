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Aleyna Ağgül'ün sır ölümü! Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

#Iğdır#Aleyna Ağgül#Gökhan Argın

Iğdır'da 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not bırakarak 5 katlı apartmanın en üst katından atlayıp yaşamına son verdiği iddia edildi. Gökhan Argın (40) ve 19 yaşındaki oğlu Göktürk Argın gözaltına alındı. Gökhan Argın, ifadesinde Aleyna'nın oğlu ile liseden arkadaş olduğunu, bir yıldır tanıdığını ve son 4 aydır da birliktelik yaşadığını öne sürerek, "Ayrılmak istedim ama her seferinde 'intihar ederim' diyerek beni tehdit etti" dedi. Göktürk Argın'ın olay yerine yakın bir bölgede gezerken gözaltına alındığı belirtildi. Argın, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Aleyna'nın babası Kemal Ağgül de kızının 'intihar izlenimi' verilerek öldürüldüğünü söyledi. Acılı baba, ''Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp oraya bıraktılar'' diye konuştu. Baba Ağgül, ayrıca Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın'a 'Bu iş tamam' diyerek mesaj attığını da iddia etti.

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Olay, 30 Eylül sabahı 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis yaptığı araştırma 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın, (19) gözaltına alındı.

'İKİ AY ÖNCE İNTİHARA KALKIŞTI, HASTANEYE GİTTİM'

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan evli ve iki çocuk babası Gökhan Argın, Aleyna ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını ve 4 aydır birlikte olduklarını söyledi.

Aleyna Ağgülün sır ölümü Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

Aleyna'nın oğlu Göktürk ile liseden arkadaş olduğunu belirten Gökhan Argın ifadesinde, "Aleyna, intihar etmeden iki gün önce, pazartesi günü beni aradı. Annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını ancak parasının olmadığını söyledi. Kendisi ile buluştum, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba günü de yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Sonra kendisini evine götürdüm. Perşembe saat 05.00'te polis gelip beni evimden aldı. Kendisinden daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti. Hatta birkaç kez de intihara teşebbüs etti. Kendisi çok alkol alırdı. Okuldan atıldığı için liseyi dışardan bitirdi. Aleyna'nın intihar ettiği gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı. Yapılan araştırmalar sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Yaklaşık iki ay önce bana mesaj yazıp intihar edeceğini söyledi. Ama inanmayıp telefonumu kapatarak uyudum. Sabah uyandığımda hastanede olduğunu söyledi. Yanına gittim. Eğer o gün ölseydi, ilgilenmediğim için suçlu olurdum. Çünkü attığı mesajlar vardı" dedi.

Aleyna'nın sevgilisi olduğu iddialarını yalanlayan Göktürk Argın ise "Ben yurt dışında okuyorum. Lise birinci sınıfta aynı okuldaydık. Kendisi sevgilim değil, görmem, tanımam bile" dedi. Bu arada Göktürk Argın'ın olay yerine yakın bir bölgede gezerken gözaltına alındığı belirtildi.

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Aleyna Ağgülün sır ölümü Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

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'KIZIMI ÖLDÜRÜP ORAYA BIRAKTILAR'

DHA'ya konuşan baba Kemal Ağgül, kızının 'intihar izlenimi' verilerek öldürüldüğünü söyledi.

Kızlarına komplo kurulduğunu iddia eden baba Ağgül "Bu intihar değil, çocuğuma komplo kurdular. Kızımın düştüğünün söylendiği yer amcamların apartmanı. Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp oraya bıraktılar. Çantasını ve ayakkabısını alınarak götürülmüş ve o binanın üst katına bırakıp 'intihar süsü' verdiler. Bu adamın önceden de hemşire ve öğretmen sevgilisi olduğunu söyleniyordu. Kızım 18 yaşına yeni girdi, üniversiteye hazırlanıyordu, özel öğretmen tutmuştum, matematik dersi alıyordu. Öldüğü gece 9'da alıp götürmüşler. Kızıma zorla içki içirmişler, Aleyna içmez" dedi.

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Aleyna Ağgülün sır ölümü Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

'BU İŞ TAMAM' MESAJI İDDİASI

Baba Ağgül, ayrıca Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın'a 'Bu iş tamam' diyerek mesaj attığını da iddia etti. Yapılan otopsinin ardından Aleyna'nın cenazesi, Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyinin de 3 yıl önce Marmaris'te denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Aleyna Ağgülün sır ölümü Geride bu not bulundu, genç kızın babasından şok iddia

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#Iğdır#Aleyna Ağgül#Gökhan Argın