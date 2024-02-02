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Alev Alatlı son röportajını CNN TÜRK’e vermişti: “Hangi dilde canın sağ olsun var?”

Güncelleme Tarihi:

#Alev Alatlı#Fulya Öztürk#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 14:59

Yazar ve eğitimci Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Koah tedavisi gören Alev Alatlı’nın acı haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Son röportajını CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e veren Alev Alatlı, İsrail’in Gazze’deki katliamına ilişkin ‘Savaş suçu’ ifadelerini kullanmıştı. Alatlı'nın "Hangi dilinde dünyanın canın sağ olsun lafı var. Dünya bize göre işleseydi bu kadar kötü bir yer olmazdı" sözleri ise hafızalara kazınmıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım" ifadelerini kullandı.

Son röportajını CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e veren Alev Alatlı, İsrail'in Gazze zulmüne dikkat çekmişti.

İŞTE ALATLI'NIN O RÖPORTAJI:

Türkler iyi insanlardır. Hangi dilinde dünyanın canın sağ olsun lafı var. Dünya bize göre işleseydi bu kadar kötü bir yer olmazdı.

Kötünün gözünün içine bakmaktan korkmamak lazım. Korkunun ecele faydası yoktur. Bakacaksın ve kendin kötü olmayacaksın. Müthiş müessirim. Olan biteni bu gezegene yakıştıramıyorum.

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Atom bombası vererek İsrail’e bundan kurtulunmaz. Araplara da verilerek kurtulunmaz, çünkü atom bombası değildir bunun kurtuluşu. İki devletli çözüm denenecek şeylerden biridir. İsrail’in kendini beğenmişliği ona yetmez. ‘Neyi istiyorsunuz’u öğrenmek bu gizemi ortadan kaldırır. ABD’liler 38 milyar dolar verdi yine. Parayı takip etmek lazım.

'İSRAİL’İN ELİNDE TAPU OLSA BUGÜNE KADAR ORTAYA ÇIKARMAZ MIYDI?'

Tabii dini neden. Çünkü onlar seçilmiş kuluymuş. Bir ekonomik bahanesi olabilir. Bugünün dünyasında parayı takip etmek gerekir. Mitolojik olarak bir istekle bir milletin arazisine çöküyorsun. Ben bunu bir türlü yediremem. Ne demek tapu sattı. İsrail’in elinde tapu olsa bugüne kadar ortaya çıkarmaz mıydı?

Alev Alatlı son röportajını CNN TÜRK’e vermişti: “Hangi dilde canın sağ olsun var”

'EYLEMLER KATLİAMI DURDURABİLİR'

Vietnam savaşını üniversite öğrencileri durdurduğu zaman ABD’deydim. Çeşitli gösteriler ile. Eğer politik çıkar iyi yönetilirse durdurulur. Eylemlerin sürdürülmesi önemli. Şanssız bir dönemdeyiz.

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#Alev Alatlı#Fulya Öztürk#İsrail

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