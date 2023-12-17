Alev Alatlı'dan CNN TÜRK'e özel açıklamalar... İsrail'in Gazze'ye zulmüne tepki

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Yazar Alev Alatlı, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Alev Alatlı’nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkler iyi insanlardır. Hangi dilinde dünyanın canın sağ olsun lafı var. Dünya bize göre işleseydi bu kadar kötü bir yer olmazdı.

Kötünün gözünün içine bakmaktan korkmamak lazım. Korkunun ecele faydası yoktur. Bakacaksın ve kendin kötü olmayacaksın. Müthiş müessirim. Olan biteni bu gezegene yakıştıramıyorum.

Atom bombası vererek İsrail’e bundan kurtulunmaz. Araplara da verilerek kurtulunmaz, çünkü atom bombası değildir bunun kurtuluşu. İki devletli çözüm denenecek şeylerden biridir. İsrail’in kendini beğenmişliği ona yetmez. ‘Neyi istiyorsunuz’u öğrenmek bu gizemi ortadan kaldırır. ABD’liler 38 milyar dolar verdi yine. Parayı takip etmek lazım.

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'İSRAİL’İN ELİNDE TAPU OLSA BUGÜNE KADAR ORTAYA ÇIKARMAZ MIYDI?'

Tabi dini neden. Çünkü onlar seçilmiş kuluymuş. Bir ekonomik bahanesi olabilir. Bugünün dünyasında parayı takip etmek gerekir. Mitolojik olarak bir istekle bir milletin arazisine çöküyorsun. Ben bunu bir türlü yediremem. Ne demek tapu sattı. İsrail’in elinde tapu olsa bugüne kadar ortaya çıkarmaz mıydı?

'EYLEMLER KATLİAMI DURDURABİLİR'



Vietnam savaşını üniversite öğrencileri durdurduğu zaman ABD’deydim. Çeşitli gösteriler ile. Eğer politik çıkar iyi yönetilirse durdurulur. Eylemlerin sürdürülmesi önemli. Şanssız bir dönemdeyiz.