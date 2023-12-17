Askerler beyaz bayrak sallayan 3 rehineyi öldürdü: İsrail’de infial

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İsrail ordusunun 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde önceki gün gerçekleştirdiği bir operasyon sırasında Hamas tarafından rehin alınan üç İsrailliyi öldürmesi üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümeti sıkışmış durumda. Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye mahallesinde gerçekleşen olayın medyaya yansımasının ardından binlerce İsrailli, dün sabaha kadar savunma bakanlığı önünde hükümeti protesto etti. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada askerlerin üç rehineye Hamas militanı sanarak ateş açtığını ve öldürdüğünü doğrularken olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

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‘ARTIK ANLAŞMA İSTİYORUZ’

Hayatını kaybeden İsraillilerin 28 yaşındaki heavy metal davulcusu Yotam Haim, 26 yaşındaki Alon Shamriz ve Bedevi kökenli 25 yaşındaki Samer el-Talalka olduğu bilgisi paylaşıldı. Haim ve Shamriz’in Kfar Aza Kibbutz’undan birlikte kaçırıldığı, Talalka’nın ise baskın sırasında Nir Am Kibbutz’unda olduğu bildirildi. Hamas’ın elinde hâlâ 130 civarında rehine olduğu biliniyor. O rehinelerden biri olan Itay Svirsky’nin kız kardeşi Merav Svirsky, “Korkudan ölüyorum. Artık bir anlaşma istiyoruz” dedi.

BEYAZ BEZ SALLADILAR

İsrailli bir yetkili, bir askerin Şecaiye bölgesinde bu üç kişiyi gördüğünü belirterek “Hepsi üstsüz ve ellerinde üzerinde beyaz bir bez olan bir sopa var. Asker kendini tehdit altında hissediyor ve ateş açıyor. Onların terörist olduğunu ilan ediyor, onlar (askerler) ateş açıyor, ikisi hemen öldürülüyor” dedi. Yetkili, üçüncü rehinenin yaralandığını ve yakındaki bir binaya çekilerek İbranice yardım çağrısında bulunduğunu söyledi. Yetkili, “Tabur komutanı derhal ateşkes emri verdi, ancak üçüncü kişiye doğru bir ateş daha açıldı ve o da öldü. Bu bizim angajman kurallarımıza aykırıydı” diye ekledi.

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AÇLIK GREVİ KARARI

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre ise Gazze’deki esirlerin ailelerinin temsilcisi Ronan Tzur, Başbakan Netanyahu’nun 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirterek açlık grevine başlayacaklarını ilan etti. Tzur, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, esirlerin geri getirilmesi çabalarıyla çeliştiğinin altını çizdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Trajedinin ardından İsrail hükümeti üzerindeki baskının arttığı ve yeni bir ateşkes ve takas anlaşmasına zorlandığı belirtilirken ortaya yeni bir iddia atıldı. İsrail medyasına yansıyan haberlere göre ikinci tur ateşkes görüşmeleri Norveç’in başkenti Oslo’da yapılıyor. İsrail istihbarat kurumu Mossad’ın Başkanı David Barnea’nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği bildirildi. Görüşmenin ‘istikşafi’ amaçlı yapıldığı, Mossad Başkanı’nın Mısırlı yetkililerle bir araya gelmesinin de beklendiği belirtildi.

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SANDERS: AMERİKAN PARASIYLA YAPIYORLAR

ABD’li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Senato’ya sunduğu tasarıda Başkan Joe Biden yönetiminden İsrail’in Gazze’de neden olduğu insani yıkıma ilişkin Kongre’ye rapor vermesini ve bu krizin Senato’da gündeme alınarak görüşülmesini talep etti. Sanders, “Bu insani felaket, Amerikan parası ve bombalarıyla yapılıyor. Bu gerçekle yüzleşmemiz ve ardından eylemlerdeki suça ortaklığımıza son vermemiz gerek” ifadelerini kullandı. Biden yönetiminin Gazze’de İsrail’in neden olduğu insani yıkımın boyutlarına ilişkin rapor vermesini talep eden Sanders, Senato Genel Kurulunda da Gazze krizinin görüşülmesini talep etti. Tasarının ne kadar destek bulacağı bilinmiyor. Sanders, daha önce Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuştu.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

- İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de öldürülenlerin sayısı 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere 18 bin 800’e yükseldi, yaralı sayısı 51 bine çıktı. Kayıp olarak bildirilen 7 bin 500 kişinin cansız bedeninin yıkılan binaların enkazının altında olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan Kudüs Latin Patrikhanesi, dün İsrailli keskin nişancıların Rahibeler Manastırı’na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğünü, tankların manastırı kullanılamaz hale getirdiğini duyurdu.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

- El Cezire kameramanı Samir Ebu Dakka, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Ferhana Okulu’na yönelik bir İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Tanıklar, Dakka’nın yaralanmasının ardından İsrail güçlerinin ambulansın olay bölgesine ulaşmasını engellediğini ve gazetecinin beş saat boyunca kan kaybettiğini aktardı. Saldırıda ayrıca El Cezire’nin Gazze muhabiri olan ve daha önce İsrail’in hava saldırılarında eşi ve iki çocuğunu kaybeden Vail ed-Dahduh da ağır yaralandı.

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AA MUHABİRİNİ DARP EDEN POLİSLER AÇIĞA ALINDI

- Doğu Kudüs’te cuma günkü görevi sırasında Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Haruf’u darp eden iki İsrailli polisin açığa alındığı belirtildi. Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

GANTZ’DAN HİZBULLAH’A GÖZDAĞI

- İsrail’de savaş kabinesi bakanı Benny Gantz, uluslararası toplumun diplomatik yollarla başaramaması durumunda İsrail’in Hizbullah’ı Lübnan sınırından uzaklaştırmak zorunda kalacağı konusunda uyarıda bulundu. Gantz, “Dünya Hizbullah’ı sınırdan uzaklaştıramazsa İsrail bunu yapacak” diye konuştu.

ABD 14 İHA’YI DÜŞÜRDÜ

- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’in Husi kontrolündeki bölgesinden insansız hava aracı (İHA) dalgası tespit edildiğini, 14 İHA’nın vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

LOJİSTİK FİRMALARI SEFERLERİ ASKIYA ALDI

- Husilerin ticaret gemilerini hedef almaları nedeniyle dünyanın en büyük konteyner şirketi Mediterranean Shipping Company (MSC), rotasını Kızıldeniz dışına çıkardığını açıkladı. Danimarka merkezli deniz nakliye şirketi Maersk, Almanya merkezli Hapag-Lloyd ve Fransız gemicilik şirketi CMA-CGM firmaları da Kızıldeniz’deki sevkiyatlarını askıya aldıklarını bildirdi.