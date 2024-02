Alev Alatlı hayatını kaybetti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

Alev Hanımı kaybettik.



Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, “Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.” demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev… pic.twitter.com/b3tdtokz8k — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 2, 2024

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaları, engin birikimi ve yaptığı öncü çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Yazar ve Eğitimci Alev Alatlı Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Haberin Devamı

İLBER ORTAYLI: MÜHİM BİR YAZARDI

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Görüşmeye çok takati yoktu, zihni açıktı fakat vücut iyi değildi. Aşağı yukarı 6 aydır görüşmedik. 40 yıllık bir dostluğumuz var, mühim bir yazardı. 80'li yıllarda farklı kanatlar arasındaki yakınlaşmayı temsil etti. Enteresan bir eğitimi var, başarılı bir üniversitemizin ilk kuşak talebelerinden. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ALEV ALATLI KİMDİR?

1944 İzmir doğumlu olan Alev Alatlı, liseyi Tokyo, Japonya’da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ, Ekonomi & Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesinden (Nashville,Tennessee) aldı.

Felsefe öğrenimine başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College’de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974’de Türkiye’ye döndü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte “Bizim English” adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

1985 ve 1986 yıllarında Edward Said’in “Haberlerin Ağında Islam” (Covering Islam) and “Filistin’in Sorunu” (The Question of Palestine) yayınlandı.

2006 yılında Rusya’da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü’nü aldı.

2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi oldu.

2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ile onurlandırıldı.

2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görev yaptı.

Haberin Devamı

Yayınlanmış ilk telif eseri, “Aydın Despotizmi”dir. Bunu, 1985’de “Yaseminler Tüter mi Hala?” izledi. Yazarlar Birliğinin “Yılın En İyi Romanı” ödülünü alan “İşkenceci” 1987’de geldi.

“Viva La Muerte” “İşkenceci” izleyen “Or’da kimse var mı?” dörtlüsünün öncüsüydü. 1992’de yayınlanan “Viva la Muerte” yi, 1993’de “Nuke Türkiye!”, “Valla Kurda Yedirdin Beni” ve “OK Musti, Türkiye Tamamdır!” izledi. “Kadere Karşı Koy A.Ş.” 1995’de yayınlandı. 1999’da “Eylül 1998” isimli küçük bir nesir-nazım denemesini, 2000 yılında “Schrödingerin Kedisi, Kabûs,” 2001 yılında “Schrödingerin Kedisi, Rüya” izledi. “Gogol’un İzinde” üstbaşlıklı nehir romanının ilki “Aydınlanma değil, Merhamet” 2004 sonbaharında çıktı. Bunu “Dünya Nöbeti” ve “Ey uhniyem! Ey uhyniyem!” izledi.

Haberin Devamı

“Hollywood’u Kapattığım Gün” 2009 yılında, “Funda’nın Mutfak Rehberi” 2011 yılında, “Beyaz Türkler Küstüler” 2013 yılında yayınlanmıştır. 2018 yılında yayınlanan “Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor!” akıl yürütmenin, muhakemenin kurallarına dikkat çekmektedir.

Alatlı’nın ayrıca röportajlarından oluşan “Alev Alatlı ile Türkiye ve Dünya”, gazete makalelerinin derlendiği “Şimdi Değilse, Ne Zaman?” 2002, “Hayır Diyebilmeli İnsan!” 2003, “Hatırla! Geçmişin Geleceğindir” 2004, “Yorumsuz” 2008 ve “Aklın Yolu da Bir Değildir” 2009, kitapları da bulunmaktadır.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı; fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. Aslolan helalleşmek olmalıdır demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun.

Haberin Devamı

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Türkiye Yüzyılı idealinin fikir işçilerinden, bu topraklara büyük bir sadakat ve tutkuyla bağlı büyüğümüz, Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ülkemizin son dönemlerde yetiştirdiği en büyük aydınlarından ve en güzel yürekli insanlarından biriydi Alev Alatlı. Bugün emaneti teslim ederek Rahmet-i Rahmana kavuştu...

Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'daki evinde kendisini ziyaret etmiş, nasihatlerini dinleme lütfuna mazhar olmuştuk. Ardında yerli ve millî bir şuurla, bu ülkeye ve bu ülke insanına hakkıyla hizmet etme bilincini bıraktı. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının, edebiyat camiasının ve hepimizin başı sağ olsun.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: Ülkemizin değerlerini ve kültürünü merkeze alan eserleriyle bizlere ışık tutan, edebiyat dünyamızın kıymetli temsilcilerinden Alev Alatlı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: Ülkemizin değerli düşünür ve yazarlarından Alev Alatlı hanımefendinin vefatını derin bir teessür ile öğrendim. Sanata adadığı hayatı, bu topraklara olan sevgisi ve Filistin davasına verdiği destek ile Türk milletinin gönlünde taht kuran, Alev Hanımı milletimiz asla unutmayacaktır. Kendisine Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

AK PARTİ İBB ADAYI MURAT KURUM: Düşün ve edebiyat dünyamızın münevver ismi, ayakları bu topraklara basan, satırları Türkiye kokan bilge yazarımız Alev Alatlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Cumhuriyet tarihimizin önemli yazar ve eğitimcilerinden Sn. Alev Alatlı’ya Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.