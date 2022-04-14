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ALES ne zaman, saat kaçta? 2022 ALES sınavı kaç dakika sürecek? ÖSYM sınav süresini duyurdu!

#ALES#Sınav#Ösym
ALES ne zaman, saat kaçta 2022 ALES sınavı kaç dakika sürecek ÖSYM sınav süresini duyurdu

ALES sınavının kaçta başlayıp, ne kadar süreceği, söz konusu sınav öncesi adayların odaklandığı konulardan oldu. 21 Şubat - 03 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), bu hafta sonu tek oturumda tamamlanacak. Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı ALES'te 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek. Adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları önem arz edecek. Peki, 2022 ALES ne zaman, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte, ALES sınav süresi hakkında ayrıntılı bilgiler.

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ALES saat kaçta? sorusu sınava günler kala gündeme geldi. Adayların heyecanla beklediği ALES sınavı 17 Nisan Pazar günü uygulanacak. Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katılım sağlayacağı ALES 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacak. Adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

ALES NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır.

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SINAVIN KAPSAMI

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

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