ALES 2020 başvurusu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için başvuruların ne zaman alınmaya başlanacağı, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar da bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, ALES başvurusu ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES'e ilişkin tarih araştırmaları mart ayının gelmesiyle birlikte hız kazandı. İşte, ALES 2020 sınav ve başvuru takvimi...
3 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES’e başvurular ise 13-23 Mart tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sınav sonuçlarının ise 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav sonucu ise 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekler.
2020 ALES TAKVİMİ
ÖSYM 2020 ALES takvimine göre 2020-ALES/2 sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 15 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
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