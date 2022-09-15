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Alanya'da korku dolu anlar! Lüks yat alev aldı: 6 kişi botlarla kurtarıldı

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#ANTALYA#Alanya#Yat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 17:48

Antalya’da lüks gezi yatı 6 kişiyle çıktığı turda denizin ortasında alev aldı. Lüks yatta bulunanlar Sahil Güvenlik zodyak botlarıyla diğer yatlara aktarılırken, çevredeki vatandaşlar jet-ski ve sürat tekneleri ile su püskürterek alevleri söndürmeye çalıştı.

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Yangın, Alanya ilçesi Tersane açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şahmeran adlı lüks gezi yatı 6 kişiyle tura çıktı. Tersane açıklarına geldiği sırada lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alanyada korku dolu anlar Lüks yat alev aldı: 6 kişi botlarla kurtarıldı

Yatta bulunanların bir kısmı kendini denize bırakırken, bir kısmı da Sahil Güvenlik Komutanlığına ait zodyak botla çevredeki diğer yatlara aktarıldı. O sırada yanan teknenin yanına gelen kimi vatandaşlar jet-skiler ve sürat tekneleri su püskürterek yangını söndürmeye çalıştı.

Alanyada korku dolu anlar Lüks yat alev aldı: 6 kişi botlarla kurtarıldı

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Bir teknenin bağladığı halat yardımıyla Alanya Limanı'na yanaştırılan lüks yat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Makine dairesinden çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Alanyada korku dolu anlar Lüks yat alev aldı: 6 kişi botlarla kurtarıldı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, lüks yatta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alanyada korku dolu anlar Lüks yat alev aldı: 6 kişi botlarla kurtarıldı

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