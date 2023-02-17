Akşener’den RTÜK’e uyarı

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Akşener, yaptığı yazılı açıklamada şunları aktardı:

“Çağımızın en önemli güçlerinden biri de basındır. Milletin haber alma hakkı da anayasal güvence altındaki vazgeçilmez bir haktır. Milletimiz günlerdir ekran başında, felaket bölgesinde ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Üzülerek görüyorum ki, canlarımız devletin kendilerine uzanacak elini beklerken, devleti idare eden iktidar, Radyo Televizyon Üst Kurulu üzerinden, milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor.

HABER SUÇ DEĞİLDİR

Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki, bu süreçte yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazlardan müjdeler vererek hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil takdiri hak ediyor. Haber suç değildir. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Asrın felaketi’ derken, bu acıya dair bilgileri, felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir. Sorumlu yayıncılık yapan bütün gazetecilerin ve televizyonların yanında olduğumuzu ilan ediyor, haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum.”