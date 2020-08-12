Akşener’den ‘ev’ yanıtı: Ev derken ne kastetti?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Kırıkkale’de çeşitli ziyaretlerde bulunurken “Erken seçim olacak mı?" sorusuna, “Ekonomiye bağlı. 2021 Haziran olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum” yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘Eve dön’ çağrısı hatırlatılınca da Akşener, şunları söyledi:

POLİTİKAYI BIRAKIP...

“Ben şimdi Sayın Bahçeli'nin ev sözünün ne manaya geldiğini bilmediğim için Sayın Erdoğan'a seslendim. Dedim ki, ‘Ortağını ilgisiz bırakma. Bana sardırdı. Onun için ilgilen’. Eve mi? Onu bilmiyoruz. Yuvalar çok, evim de yuva. Ben başından söyledim. Ben politikayı bırakıp herkesten özür dileyip eve dönerim. Bu derece.”

İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını, AK Parti, CHP ve kendilerinin katılımıyla bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Akşener, "Gelin, adam gibi oturup bu sisteme geçelim diyoruz. Geçer miyiz? Bunu zaman gösterecek. 2021 Haziran'da seçim bekleniyor. Diyelim ki 2023'te oldu, bakın iddia ediyorum Sayın Erdoğan bu matematikle seçilemez" dedi.

AYASOFYA’NIN AÇILMASI

Akşener, yeniden ibadete açılan Ayasofya konusunda da şunları kaydetti: "Sağın her rengi Ayasofya'nın açılmasını ister. Ben de isterim, onun tavrını koyduk. Mesela bilinmeyen bir şey var. Geçmişin solcuları da emperyalizm üzerinden baktığı için onlar da Ayasofya'nın açılmasının karşısında değildi. Ayasofya konusunda, 'olsun' diyen en genç yapı biziz. Çocuklarımızın öncelikleri ne? Yeni neslin taleplerine uygun bir bakış açısına ihtiyaç var. Çocuklarımız çok başka. Öncelik iş bulmak. Bakıyorsunuz, Hıristiyan dünyasında da bu durum aynı. Ayasofya bizden gitti gibi bir durum olmadı. Bu yeni bir dünya."

EMİNE BULUT’UN AİLESİNE ZİYARET

Akşener, Kırıkkale’de, geçen yıl eski eşi tarafından bir kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçakla öldürülen Emine Bulut’un ailesini de ziyaret etti. Emine Bulut’un kızıyla da yakından ilgilenen Meral Akşener, aileye her zaman destek olacaklarını ifade etti.