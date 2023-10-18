Akşener, Aygün ile buluşmasını soran gazeteciyi azarladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partili eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, AK Partili eski bakan Abdulkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile Ankara’da bir araya geldi.

KANAL D MUHABİRİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener'e, İYİ Parti grup toplantısı sonrası söz konusu toplantı soruldu ancak Akşener soruyu soran Kanal D muhabirine tepki gösterdi. Soruya sinirlenen Akşener, "Bundan sonra gazetecilere haber vereceğim, ne kadar büyük saygısızlık." sözlerini kullandı.

GAZETECİLERDEN AKŞENER'E TEPKİ

Parlamento Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası Meral Akşener'in gazetecilere gösterdiği tepkiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Gazeteciler kamuoyu için soru sorar, meslektaşlarımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.