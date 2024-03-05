Akran zorbalığına uğrayan kızı için 40 kilo verdi

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Sosyal medya influencer’ı olan Leyla Kuşatman, yıllar içinde sağlık sorunları nedeniyle aldığı kilolar yüzünden zaman zaman dış görünüşüyle dalga geçenlerin zorbalığına uğramış. Ama pek de umursamamış. Ta ki 8 yaşındaki kızı, kendisinin kiloları nedeniyle akran zorbalığı yaşayana kadar. Tam da bu noktada karar verip büyük bir azimle 8 ay içinde 40 kilo zayıflayan genç kadın, akran zorbalığına dikkat çeken bir toplantıda kendi hikâyesini şöyle anlattı:

‘NE KADAR DA ŞİŞMAN’

“Kızım Arven’in arkadaşı ‘Şu kadın senin annen mi? Ne kadar da şişman’ demiş. Kızım bana ilk söylediğinde çok ağladım. Günlerce ağladım ama bir yandan da düşündüm. Bu yol benim için başlamalıydı ve kalıcı bir yol olmalıydı. Kızım daha 8 yaşında. Artık böyle şeylere maruz kalmasın, akran zorbalığına uğramasın diye ciddi bir karar aldım. Bu beni çok mutlu etti. 8 ayda 40 kilo verdim. Tabii bir 15 kilo daha vermem gerekiyor. Çok mutluyum ve kızım da çok memnun. Beni kırmaktan çok korkuyordu ama neticeyi görünce çok mutlu oldu.

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ZORBALIĞA EN İYİ CEVAP

Sonra arkadaşı beni tekrar gördüğünde “Annen ne kadar zayıflamış” demiş. Kızım da ona annem kendi istediği ve sağlığı için zayıfladı. Ben onu her türlü güzel buluyorum” demiş. Şu anda da iyi arkadaşlar. Ben şanslı bir anneyim çünkü kendim büyütebildim ve o yüzden güçlü duran bir kızım var. Arkadaşına doğru bir ders verdiğini düşünüyorum. Hayatım boyunca ben de zorbalık gördüm ama hiç umursamamıştım. Ta ki kızım bana böyle bir şeyle gelene kadar.”

UZMAN GÖRÜŞÜ: ERKEKLER FİZİKSEL KIZLAR SÖZLÜ ZORBALIK YAPIYOR

- Pedagog Tansu Oskay: “Son araştırmalarda yüzde 50’den fazla çocuğun akran zorbalığına maruz kaldığını görüyoruz. Ortaokul yıllarında yüzde 55 gibi, ilkokulda daha az, lise sona doğru oranlar düşüyor. Çünkü yetişkinliğe geçildikçe akran zorbalığı azalıyor. Ülkeler bazındaki oranlar da aşağı yukarı aynı. Fiziksel zorbalıkta erkeklerde oran daha yüksek, kız çocuklarında ise sözel ya da sosyal medyada zorbalık daha fazla görülüyor. Burada öncelikle okul yönetimi ile iletişime geçmek gerekiyor. Yine de devam ediyorsa bu kez profesyonel yardım almak gerek. Eğer çocukta bir değişiklik seziyorsak ve anlatmıyorsa da oyunlar ile anlattırmaya çalışmak, ergenlikte ise yürüyüşe çıkarıp konuşmak daha iyi olabilir.”

BİLGİ NOTU

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UNICEF’in verilerine göre, dünyada 13-15 yaş grubundaki her 3 öğrencinden 1’i zorbalıkla karşılaşıyor. Yaklaşık aynı oranda öğrenci de fiziksel kavgaya karışıyor.