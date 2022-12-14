Akran zorbalığı disiplin suçu

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, A Haber televizyon kanalında katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu: “Biz sadece akran zorbalığı değil dikey zorbalıklar yani öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye, okul yöneticisinin öğretmene şiddetini de kabul etmiyoruz. Sağlıklı, güvenli bir eğitim ortamı için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Ortaöğretim yönetmeliğinde de değişiklik yaptık, akran zorbalığını disiplin suçları arasına aldık.”

GRİP SALGINI

Bugünlerde yaygın olarak görülen grip salgınıyla ilgili olarak şu an için okullarda risk yok. 2021-2022 eğitim öğretim yılında da hedefimiz okulları kararlı bir şekilde açık tutmaktı. İl bazlı değil vaka bazlı şekilde sınıfları kapatma noktasında uyguladığımız yaklaşımla devam ettik. Halen COVID-19 salgını devam ediyormuş gibi okullarda temizlik malzemeleri ve dezenfektanla ilgili her türlü önlemi alıyoruz. Zaten bu sebeple ilk kez okullara doğrudan bütçe gönderdik. Grip vakaları yaygınlaştı, sağlık bakanlığıyla sürekli koordine halindeyiz. Okulları kapatmayı gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil.”