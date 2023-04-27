'Akkuyu NGS'ye ilk yakıt' töreni... Putin: Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

En kalbi duygularımla selamlamak istiyorum. Bugün NGS'ye nükleer yakıt yüklüyoruz. Gerçek anlamda Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerden biri olan Akkuyu NGS inşasında önemli aşamaya girilmesi nedeniyle sizleri tebrik ediyorum. Bu pilot bir projedir. Karşılıklı yarara dayalı, iki ülke arasındaki partnerliğimizi pekiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la az önce yaptığımız telefon görüşmesinde bu hususları etraflıca ele aldık. İkili ilişkileri tüm yönleriyle ele almış bulunuyoruz. En önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki gelişmeleri daha da geliştirmeye karar verdik. İkili ticaret hacmimizi artıracağız. 62 milyar doların üzerinde çıktı ticaret. Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız.

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İki ülkenin pazarına da daha faal olmayı teşvik edeceğiz. Doğal gaz konusunda teşviklerini Rusya esirgemeyecek. Doğal gaz bugün çok pahalı bir ürün. Pazar fiyatı artacak. Türkiye nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biridir. Gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesi konusunda karar verdik. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak, talebi olanlara bu merkezden gazı satacağız. Tarım alanında ticareti pekiştirmek koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik. Fakir ülkelere un sevk etmek gibi Erdoğan'ın teklifi var. Rus buğdayından Türk fabrikaları un üretecek. Türk tatil beldeleri vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Elbette bunun için olumlu zemin oluşturmak adına ikili uçak seferlerinin sayısının artırılmasına karar verdik.

En kısa zamanda Türkiye Rus alt yapı malzemelerini sevk etmeye hazırız. İnşaat sektörü gelişmiş bir sektör Türkiye'de. Sıra dışı durumla karşı karşıyayız. Rusya, Türkiye'ye yardım ve tıbbi personel gönderen ilk ülke oldu. Sahra hastanesi kurduk. Bütün bu yardımlarımızı gönülden yapıyoruz. Türk partnerlere yardım eli uzatmaya hazırız, dostusunuz.



Birkaç dakika sonra mevkidaşlarıma ilgili sertifikayı vereceğiz. Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak. Türkiye gelişmiş ülkeler kulübüne giriyor. Bunu 2023 senesinde başardınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutladığı senede yapalım dedi. Rosatom, Mersin şehrinin civarlarında bu santralin inşaatına 5 sene önce başladı. Biz de Cumhurbaşkanıyla törene katılmıştık. Kişisel takibimize esirgemiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızın kişisel çabaları olmadan bu başarı olamazdı. Bürokratik pürüzler çıkabiliyor, bütün bunlar ortak çabalarla üstesinden gelebildik. Rus ve Türk nükleer enerji uzmanları ve mühendisler ahenkle çalışıyorlar

Blokların tamamını aynı anda kuruyoruz. 3 nesil reaktörlerle donatılıyor, 4800 megavat kapasiteleri var. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santralı kurmaktayız.

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Akkuyu projesi çerçevesinde sağlanan iş yerlerinin sadece bir kısmı. Maaşlar ailelere destek demek. Bu faaliyetleri ciddi anlamda katkı sağlıyor. Şantiyede çalışıyor, destekliyorlar. Malzemeleri tedarik ediyorlar, ulaşım hizmetlerini sunuyorlar.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler ligindeyiz Haberi görüntüle

Yerli ve milli üreticiler tarafından sağlanan toplam tutarı 4,2 milyar dolardır. Yerli şirketler tarafından üretilecek tutarı 6,5 milyar dolar kadardır. Rosatom bu santrali kurarken son teknolojilerden istifade ediyor. Fiziki güvenlik, hıfzıssıhha en yüksek seviyelerdedir. Uluslararası Atom Enerjisi kurallarına da sıkı şekilde bağlı olmaya devam ediyoruz. Dünyanın en modern ve en güvenilir sistemlerden biridir NGS'deki sistem. Türkiye enerji ihtiyaçlarının yüzde 10'unu karşılayacaktır. Bu çevre dostu bir proje olacak. Karbondioksit salmayacak atmosfere. Çevre koruma kısmından bahsetti. Biz Türkiye'nin nükleer enerji sektörü için profesyonel uzmanlar yetiştiriyoruz. Netleştirmek adına üniversitelerimizde 300 Türk öğrenci eğitim gördü. Biz de Akkuyu için Türkçe eğitim veren okul açtık. Bir santral kurmuyoruz. Türkiye'de yeni yüksek teknolojilerle donanmış nükleer sektör oluşuyor. Yeni bir ekonomi alanı açılıyor.

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Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası şunu gösteriyor; Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz. Emin adımlarla yürüyorsunuz.