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Son dakika... Akkuyu NGS açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler ligindeyiz

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 16:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne nükleer yakıt getirilmesi töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin yüzde 10 oranındaki enerjisini tek başına üreteceğini, 4 reaktörünün olacağını ve 2028 yılına kadar tüm reaktörlerin faaliyete geçeceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.

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"2028'E KADAR SANTRAL HİZMETE GİRECEKTİR"

Avrupa komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji ilan ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Projemize en başından beri destek veren Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz. Milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. 20 milyar dolarlık proje Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bakım, işletme ve santraller için işletmeden çıkarma işlemlerinin sorumluluğu yükleniciye aittir. 2028'e kadar santral hizmete girecektir.

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"ÜLKENİN ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE 10'U AKKUYU'DAN KARŞILANACAK"

Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u buradan karşılanacaktır. Burada tam kapasitede 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecektir. Stratejik yatırım unvanını hak ediyoruz. Doğal gaz ithalatının düşmesine 1,5 milyar dolar katkısı olacak proje milli gelire de olumlu yönde katkı yapacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santral görev yapacaklar ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da yetiştirildi. Bu santrali planlarken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiğini gösteriyor.

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"İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SANTRAL İÇİN HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Bu proje ile ikinci ve üçüncü santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz. Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Akkuyu Nükleer Güç Santrali

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