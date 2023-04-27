Akkuyu Nükleer Santrali açılıyor... Bakan Dönmez: Nükleer enerji hedefimize ulaştık

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Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşası Türkiye'de yükseliyor, 30 bin kişi görev aldı. Gülnar ilçemizin nüfusuna denk bir rakam. 550 bin bağımsız parçadan oluşacak. Mekanik, elektronik, makine ve imalat sanayimiz ve bunların alt dallarıyla birlikte dev bir endüstri çalışıyor.

NÜKLEER ENERJİDE REFERANS NOKTASI OLACAK

Akkuyu NGS Türkiye için bir elektrik santralinden daha önemli anlam taşıyor. Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak. 217 öğrencimizi Rusya'ya eğitime gönderdik. MEB 500 öğrenciyi yurt dışında eğitim görmesi için seçti.



Geriden geldiğimiz nükleer enerji yolculuğunda arayı hızlı şekilde kapatacağız. Nükleerde de kendimize özgü teknolojiyi geliştireceğiz.