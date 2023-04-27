Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akkuyu Nükleer Santrali açılıyor... Bakan Dönmez: Nükleer enerji hedefimize ulaştık

Güncelleme Tarihi:

#Akkuyu#Nükleer#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 16:36

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bugün gerçekleştirilen törenle açılıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, konuşmasında "Akkuyu NGS Türkiye için bir elektrik santralinden daha önemli anlam taşıyor. Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dünyanın en büyük nükleer güç santrali inşası Türkiye'de yükseliyor, 30 bin kişi görev aldı. Gülnar ilçemizin nüfusuna denk bir rakam. 550 bin bağımsız parçadan oluşacak. Mekanik, elektronik, makine ve imalat sanayimiz ve bunların alt dallarıyla birlikte dev bir endüstri çalışıyor.

Akkuyu Nükleer Santrali açılıyor... Bakan Dönmez: Nükleer enerji hedefimize ulaştık

NÜKLEER ENERJİDE REFERANS NOKTASI OLACAK

Akkuyu NGS Türkiye için bir elektrik santralinden daha önemli anlam taşıyor. Burası Türkiye'nin gelecekte kuracağı nükleer enerji endüstrisinin de referans noktası olacak. 217 öğrencimizi Rusya'ya eğitime gönderdik. MEB 500 öğrenciyi yurt dışında eğitim görmesi için seçti.

Geriden geldiğimiz nükleer enerji yolculuğunda arayı hızlı şekilde kapatacağız. Nükleerde de kendimize özgü teknolojiyi geliştireceğiz.

Gözden KaçmasınAkkuyu NGS açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler ligindeyizAkkuyu NGS açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer güç sahibi ülkeler ligindeyizHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akkuyu#Nükleer#Mersin

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık