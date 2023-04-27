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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Putin#Görüşme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 15:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve tahıl mutabakatı bağlamındaki çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceğini ifade etti.

PUTİN ERDOĞAN'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Görüşmede Suriye’deki gelişmeler de ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

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#Erdoğan#Putin#Görüşme

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