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AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' bugün! Erdoğan halka seslenecek

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miting#İstanbul
AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi bugün Erdoğan halka seslenecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 10:53

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bugün "Büyük İstanbul Mitingi" gerçekleştirilecek. 15 ayrı noktadan girişin yapılabileceği miting için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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AK Parti İstanbul Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Mitingi"nde, AK Parti'nin İstanbul seçmeni seçime 1 hafta kala "Türkiye Sana Emanet" diyerek buluşacak.

Atatürk Havalimanı, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı'nın ise 5 katı büyüklüğüyle yüzyılın mitinginde tarihe tanıklık edecek büyük kalabalığı ağırlamaya hazırlanıyor.

Hem Avrupa hem Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte yapılacak miting, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, darbeye karşı verilen demokrasi mücadelesinin sembol mekanlarından olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

AK Partinin Büyük İstanbul Mitingi bugün Erdoğan halka seslenecek

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ERDOĞAN MİTİNGE 16.00'DA KATILACAK

Bugün gerçekleştirilecek mitingde vatandaşların alana girişleri 11.00 itibarıyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinge saat 16.00 itibarıyla katılması bekleniyor.

Vatandaşların 15 ayrı noktadan giriş yapılabileceği miting alanında, 12 bin 600 personelin görev alması beklenirken, 15 ayrı noktada otopark alanı yer alacak.

Teknik imkan ve özellikleriyle dünyadaki muadillerinden çok daha gelişmiş bir teknik altyapı ile hazırlanan miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı.

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Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu.

Büyük bir alanda gerçekleştirileceği için giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarıyla hizmet verilecek.

miting alanında teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanılacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Miting#İstanbul

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