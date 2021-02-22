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AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

AK Partili Zengin'e sosyal medyadan hakarete disiplin soruşturması

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AK Partili Zengin'e sosyal medyadan hakarete disiplin soruşturması
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Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Adalet Bakanlığı, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımda bulunan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdi.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Ayrıca Bakanlık, Yaşar hakkında İstanbul Barosunca disiplin soruşturması başlatılması için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderdi.

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