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HaberlerGündem HaberleriFahrettin Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki: En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz
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Haber Giriş: 22.02.2021 - 01:12 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki: En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz

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Fahrettin Altun'dan Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert tepki: En ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan bir paylaşımı paylaşarak "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..."

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