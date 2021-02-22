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Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu'dan AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete sert tepki

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Bakan Soylu'dan AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete sert tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri,hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin.

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