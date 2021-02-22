Bakan Soylu'dan AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete sert tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:



Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri,hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin.

Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır

Gereği yapılıyor



Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri,hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu

Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır

Geçmiş olsun Özlem Zengin — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 22, 2021