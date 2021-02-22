Bakan Soylu'dan AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor.'' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri,hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır. Geçmiş olsun Özlem Zengin.
Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan insanlık dışıdır ahlaksızlıktır— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 22, 2021
Gereği yapılıyor
Sosyal medyada kişilik/itibar suikastleri,hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu
Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır
Geçmiş olsun Özlem Zengin