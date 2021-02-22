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AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

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AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.

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