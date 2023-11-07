AK Partili Çelik: Gazze'nin boşaltılmasını kabul etmeyiz, Türkiye buna izin vermez

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrasındaki basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

MKYK toplantımızda gündem maddesi olarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Gazze'de Türkiye'nin pozisyonu değerlendirildi. Seçim işleri başkanlığımız seçim takvimi için yetki istemiştir. Yetki verilmiştir. Takvimin nasıl işleyeceğine dair çalışmalar tamamlanıp paylaşılacaktır. Bu yetkilerin verilmesi ile seçim takvimi başlamıştır. Adayların ne zaman başvuracağına dair bir iki gün için kamuoyu ile paylaşılacaktır.

GAZZE'DE CAN KAYBI 10 BİNE YÜKSELDİ

Gözümüz kulağımız Gazze'de. Hukuk ve insani açısından tüm yönleri ile konuyu değerlendirdik. Srebrenitsa'daki gibi soykırımla karşı karşıyayız. 32 gündür Gazze şeridini bombardıman altında tutuyorlar. Maalesef ölü sayısı 10 bine yükseldi. 4 bini çocuk 3 bini kadınlardan oluşuyor. Çocuk ve kadın olan 7 bin kişinin vahşi saldırılar karşısında dünya ayağa kalkmalıydı. Tüm bunlar savaş suçu niteliğinde gelişmelerdir. Bu soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez. BM bunları dehşet duygusu ile ifade ediyor. Tüm bunlara rağmen sürecin gidişatına müdahil değil.

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Gözden Kaçmasın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı Haberi görüntüle

Tasarılar bloke edilerek bu tablo ortaya çıkıyor. 121 ülke ateşkes çağrısı yaptı. Bosna ve Srebrenitsa'daki süreç ortaya çıktı. Ukrayna ve Filistin için iki ayrı yaklaşım ortaya konulmuştur.

NETANYAHU, DİNİ YAPTIKLARINA ALET EDİYOR

Bütün uluslararası toplumu cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeye davet ediyoruz. Katliam yapıyorsunuz dediğimizde siz Hamas'a destek veriyorsunuz diyorlar. Netanyahu, Tevrat'tan alıntı yaparak dini yaptıklarına alet ediyor. Tevrat'ı ve İncil'i de hedef alıyorlar aynı zamanda. Cumhurbaşkanımız bunu din savaşına çevirmeyin dedi. Bütün dünyayı ateşe atacak sorumsuzlukla hareket etmekteler.

Ses yükselten tüm milletlere şükranlarımızı iletiyoruz. Türkiye'de Gazze halkına sahip çıkan sivil toplum örgütlerine de şükranlarımızı sunarız.

HAİN BİR DİL KULLANILIYOR

Siyasetçiler ve medya tarafından hain bir dil kullanılıyor. İşgal ve soykırımı meşrulaştırmakla ilgili açıklama yapmıştım 2021'de, aynısını uyguluyorlar. Kim ki İsrail'in kendisini savunma hakkı var diyor, bu katliamı yapabilir diyor. İstediğin kadar masum öldürebilirsin demek bu. Tek başına katliamlara cevaz veren bir cümle haline gelmiştir.

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Taraflara itidal çağrısı yaparlarsa bilin ki onlar sizi saldırabilir ama siz karşılık veremezseniz denmektedir. Bir İsrailli Filistinli sivillerin arasına aracını sürünce Filistinliler İsrailli birinin aracını taşladı diye yazıyorlar. Netahyahu hükümet kurmakta zorlanıyor deniyorsa Netanyahu bir takım şiddet eylemlerine girişecektir bilin ki. İsrail bölge ülkeler ile normalleşme için gayret ediyor dediklerinde bilin ki Filistin'i yok sayarak hakim olmanın peşindedir. Maalesef bu iki yüzlü dili görüyoruz.

Cumhurbaşkanımız güçlü şekilde diplomasisini yürütüyor. 121 ülkenin konuyu kınaya tasarıya imza atması gibi gelişmeler daha çok yol alınması gerektiğini gösteren gelişmelerdir.

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NAZİLERİN YAPTIĞINI ŞİMDİ NETANYAHU YAPIYOR

Netanyahu bütün Filistin davasını kriminalize etme girişiminde. Tüm kurumlar insanlığın testi altındadır. Avrupalılar meseleyi uzaktan izleyerek bunu çözebileceğini zannediyor. Milyonlarca Afrikalıyı köleleştirenler aynısını işlettiklerinin farkına varsınlar. Naziler'in yaptığını şimdi Netanyahu yapmaktadır.

GAZZE'YE GÜNLÜK 500 TIR GİRMESİ GEREKİRKEN 32 GÜNDE 450 TIR GİRDİ

Değerlendirmelerimize göre Gazze'ye günlük en az 500 tır girmesi gerekirken 32 günde 450 tır yardım girdi. Koskoca uluslararası sistem günlük insani yardımların girmesini bile sağlamaktan aciz. Gazze'nin boşaltılması demek Filistin davasını ortadan kaldırması demektir. Türkiye buna izin vermez.

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İSRAİL ULUSLARARASI DÜZENİ DE HEDEF ALMAKTA

BM genel sekreteri bunun dehşet olduğunu ifade ederken İsrail buna bile tahammül edemiyor. Uluslararası düzeni de hedef almaktadır saldırılar. Netahyahu'nun başka amaçlar peşinde koştuğunu görmek gerekir. Netanyahu'yu eleştirince antisemitizm ile suçlanırsınız. Biz antisemitizme karşıyız.

HAMAS İLE MÜCADELE DİYEREK 7 BİN KADIN VE ÇOCUĞU KATLETTİLER

Bu hayatını kaybeden çocuk ve kadınlar örgüt mensubu muydu? Hamas ile mücadele diyerek 7 bin kadın ve çocuğu katlettiler. Netanyahu zihniyetinin DEAŞ zihniyetinden farkı yok. Karşı çıkan herkesi kriminalize etmeye çalışıyorlar. Türkiye buna boyun eğmez.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

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Bundan sonra karar yetkisi Meclis'tedir. İsveç'in attığı adımlar yeterli bulunursa onay verilecek yeterli bulunmazsa onay verilmeyecektir. Yüce Meclis'in yetkisindedir bu, benim bir şey söylemem doğru olmaz.

CHP'DE HERAHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK GÖRMEDİK

Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Orada herhangi bir değişiklik görmedik. Aynı söylemler aynı tutumlar devam ediyor. Türkiye'de siyasal değişimi taşıyan parti AK Parti'dir. Siyasal değişimi taşıyan kadrolar Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Orada sadece bir koltuk değişimi olmuştur.