Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı

Kendilerine ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ ismini veren bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi.



Silahlı saldırıda vurulan kişinin Mahmud Abbas'ın koruması olduğu düşünülüyor.

'Ebu Cendel'in Çocukları' grubu dün yaptıkları yazılı açıklama ile Mahmud Abbas'a Gazze konusunda adım atması ve İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saatlik bir ültimatom vermişti.



Sosyal medyada yayınlanan yazılı açıklamada Abbas'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yaptığı açıklamaları reddeden net bir açıklama yapması istendi.

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".



In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D