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Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Filitin#Mahmut Abbas#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 16:46

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi, bir kişi vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir grup üstlendi.

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Kendilerine ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ ismini veren bir grup, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. 

Silahlı saldırıda vurulan kişinin Mahmud Abbas'ın koruması olduğu düşünülüyor.

Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasın konvoyuna silahlı saldırı

ABBAS'A 24 SAAT SÜRE VERMİŞLERDİ

'Ebu Cendel'in Çocukları' grubu dün yaptıkları yazılı açıklama ile Mahmud Abbas'a Gazze konusunda adım atması ve İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saatlik bir ültimatom vermişti.

Sosyal medyada yayınlanan yazılı açıklamada Abbas'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in yaptığı açıklamaları reddeden net bir açıklama yapması istendi.



BLİNKEN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Pazar günü Batı Şeria'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirerek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Abbas’ın, Gazze Şeridi’ne insani yardımların girişine izin verilmesi ve “acil ateşkes” ilan edilmesi gerektiğini söylediği, Blinken’ın da ABD’nin Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunda kararlı olduğunu belirttiği aktarıldı. Buna rağmen Blinken’ın görüşmede “ateşkes çağrısında” bulunmadığı belirtildi. ABD’li Bakan’ın “Filistinlilerin göçe zorlanmaması gerektiğini” ve ABD’nin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik çalışmaları desteklediğini söyledi.

Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasın konvoyuna silahlı saldırı

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#Filitin#Mahmut Abbas#Saldırı

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