Emirler son dakikada nasıl verildi? İşte Hamas'ın sır planının bilinmeyen detayları

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İsrail-Hamas savaşı bugün birinci ayına girdi. Bölgeden endişe veren haberler gelmeye devam ederken, İngiliz Guardian gazetesi Hamas'ın bundan tam bir ay önce, 7 Ekim'de gerçekleştirdiği şok saldırının bilinmeyen detaylarını okuyucuları ile paylaştı.

İsrail istihbaratından gelen bilgiler, saldırı sırasında yakalanan Hamas savaşçılarının sorguda yaptıkları itiraflar ve saldırı hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklardan alınan bilgilerle hazırlanan rapor yüzde yüz doğrulanamasa da Hamas uzmanları en makul açıklamanın bu olduğunu öne sürüyor.



SABAH 04:00:

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Hamas'ın bir avuç yöneticisinin hazırladığı sır plan, saldırı sabahına kadar bunu uygulayacak kişiler tarafından bile bilinmiyordu.

İlk talimat sabah saat 04:00'dan önce geldi ve düzenli olarak eğitime katılan tüm savaşçıların her zaman sabah namazını kıldıkları camiye gitmeleri söylendi.



SABAH 05:00:

Bir saat sonra sabah namazını kılan cemaat dağıldıktan sonra yeni talimatlar geldi: Sahip olduğunuz tüm silah ve mühimmatı alın. Belirli noktalarda toplanın.

Ancak bu noktada bile kimseye ne olacağı söylenmedi. Hamas'ın çekirdek grubu tarafından formüle edilen 'Aksa Tufanı' hala birkaç kişinin bildiği bir sırdı.



SABAH 06:00:

Guardian gazetesine göre Hamas, İsrail'in çok övülen askeri ve istihbarat servislerine yakalanmamak için talimatlarını sözlü olarak vermeye karar vermişti. Verilen talimatlar bir çağlayan gibi kısa sürede Gazze'nin çeşitli bölgelerinde yer alan Hamas savaşçılarına iletildi.

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Savaşçılar toplandıktan sonra silahlar dağıtıldı. Saat sabah 06:00'ı gösterdiğinde son talimatlar geldi. Bu noktada talimatlar artık yazılıydı.



Yazılı talimata göre Hamas mensupları Gazze çevresindeki çit havaya uçurulduktan sonra boşluklardan hızla geçerek İsrail askerlerine saldıracaklardı.

Guardian gazetesine göre, yazılı talimatlar Hamas'ın iki üst düzey ismi tarafından hazırlandı: Muhammed Deif ve Yahya Sinwar.

Her birime farklı görevler verildi. İlk grup saldırıya hazırlıksız yakalanan İsrail askerlerini bastıracaktı. İkinci grup İsrail askerlerine karşı mevzileri koruyacak, üçüncü grup ise mümkün olduğunca çok sayıda kişiyi kaçırıp rehin alacaktı.

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Guardian'a göre, kaçırıldıktan sonra Gazze'ye getirilen rehinelerin 'Gazze Metrosu' olarak da bilinen Hamas tünellerine götürülmesi için de ayrıntılı bir plan yapılmış ve özel bir ekip hazırlanmıştı.

SALDIRI PLANININ MERKEZİNDEKİ İKİ İSİM

İsrailli güvenlik yetkilileri, Hamas'ın sır planını diğer direnişçi gruplara ya da yurtdışındaki bağlantılarına aktarmadığına ikna olmuş durumda. Hamas yetkilileri ise saldırının iki yıl önce İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sonrasında planlanmaya başladığını söylüyor ve başka detay vermeyi reddediyor.

Saldırıda Hamas'ın üst düzey isimlerinin oynadığı roller henüz tam olarak belirlenmedi ancak Muhammed Deif ve Yahya Sinwar'ın planın merkezinde yer aldığı açık.



Muhammed Deif ve Yahya Sinwar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın komutanı Muhammed Deif, 'Gazze metrosunun' mimarı olarak tanınıyor. Deif, İsrail istihbaratına yakalanmamak için her gece başka bir Filistinlinin evinde kaldığı için 'misafir' olarak da biliniyor.

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'YÜRÜYEN ÖLÜ ADAM'

Hamas'ın kurucu üyelerinden biri olan 61 yaşındaki Sinwar ise 'Hamas'ın beyni' olarak tanınıyor, İsrail yönetimi onu artık 'yürüyen ölü adam' diye anıyor.

1988 yılında iki İsrail askerinin ölümü sonrası tutuklanan Sinwar, 2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldıktan sonra hızla yükselen ve Hamas'ın 2 numaralı ismi olan Sinwar, Gazze'nin fiili hâkimi konumunda.