İsrail onu kendi elleri ile serbest bıraktı... Yıllarca hapishanede kaldıktan sonra Hamas saldırılarına liderlik etti

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Geçtiğimiz cumartesi günü sabahın erken saatlerinde başlayan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Ortadoğu resmen ateş çemberine dönmüş durumda.

Hamas'ın saldırısı sonrası İsrail misillemede bulundu ve Gazze'yi hedef aldı. Aksa Tufanı'nın ardından gözler Hamas'ın iki numarasına çevrildi.

Kara saldırısına hazırlanan İsrail’in 'devlet düşmanı' ilan ettiği Yahya Sinwar, IDF'nin arananlar listesinde ilk sıralarda.

İSRAİL ONA 'HAN YUNUS KASABI' DİYOR

1962'de doğan Sinwar, o zamanlar Mısır'ın kontrolü altında olan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta büyüdü.

İsrail bu nedenle onu 'Han Yunus Kasabı' olarak anıyor. Sinwar'ın ailesi daha önce şu anda İsrail'in güneyinde bulunan Aşkelon'da yaşıyordu.

Aile Aşkelon'un kaybının ardından Gazze'ye taşınmak zorunda kaldı.Sinwar toplamda yaklaşık 24 yılını hapiste geçirdi.

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İlk kez 1982'de tutuklandı. Takip eden yıllarda Salah Shehade ile bağlantı kurarak Filistin hareketi içindeki İsrail casuslarını hedef alan bir birim kurdu.

Hamas'ın 1987'de kurulmasının ardından Sinwar'ın kurucularından olduğu birim, örgütün içinde görev almaya başladı.

1988'DE İKİ İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ, ERTESİ YIL TUTUKLANDI

1988'de Sinwar, iki İsrail askerinin ve İsrail için çalıştığından şüphelendiği dört Filistinlinin öldürülmesindeki rolü nedeniyle tutuklandı. Ertesi yıl dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2006 yılında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan bir ekip, kazdıkları tünel ile İsrail topraklarına geçti ve ordu karakoluna saldırdı.

Saldırıda İki İsrail askerini öldürüldü ve Gilad Şalit adında bir askeri esir alındı. Şalit beş yıl boyunca esaret altında kaldı.

İSRAİL ESİR ASKERİ İÇİN SERBEST BIRAKTI

2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakıldı. İsrail, Şalit'in serbest bırakılması için 1027 mahkumu serbest bıraktı. Bunlardan biri Sinwar'dı.

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ASKERİ KANATTA HIZLA YÜKSELDİ

Serbest bırakıldıktan sonraki yıllarda Sinwar, Hamas'ın, askeri kanadının saflarında hızla yükseldi.

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Sinwar, 2015 yılında ABD'nin aranan uluslararası teröristler listesine girdi, 2017 yılında Gazze'deki Hamas'ın başına geçti.

HAMAS'IN 2 NUMARASI OLDU

Sinwar, Hamas liderliğinde örgütün siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara. Haniyeh'nin sürgünde olması nedeniyle Sinwar, Gazze'nin fiili hâkimi konumunda.

Ateşli konuşmalarıyla tanınan Sinwar, Hamas içindeki sert politikaları ile de biliniyor. 2015'te zimmete para geçirmekle suçlanan Hamas komutanı Mahmud İştivi'nin öldürülmesi bunun en net örneği olarak gösteriliyor.

İsrail, Sinwar'ı geçen hafta düzenlenen saldırıları planlayanlar arasında gösteriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Yarbay Richard Hecht cumartesi günü gazetecilere şunları söyledi;

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'Sinwar kötülüğün yüzü. O, tıpkı Usame bin Ladin'in 11 Eylül'de olduğu gibi, bu işin arkasındaki fikir adamı.'

'İSRAİL ONU BAĞIŞLAMAYACAK'

İsrail'in Sinwar'ı bağışlamayacağını söyleyen Hecht'e göre Sinwar işbirlikçi olduğu iddiasıyla pek çok Filistinliyi öldürdü.

'Bu sayede Han Yunus'un kasabı olarak tanındı' diyen İsrailli yetkili 'Bu adam ve tüm ekibi görüş alanımızda. O adama ulaşacağız. Bu uzun bir operasyon olabilir' sözleri ile Sinwar'ın İsrail'in arananlar listesinde ilk sıralarda olduğunu dünyaya ilan etti.

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