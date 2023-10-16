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Gazze enkaza döndü, insani kriz büyüyor

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#Gazze#Bm#İsrail
Gazze enkaza döndü, insani kriz büyüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 11:08

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 10. gününde devam ederken tam abluka altına alınan Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. BM, Gazze’de bulunan hastanelerde 24 saatlik yakıt stoğu kaldığı konusunda uyarıda bulunurken, binlerce kişinin sığındığı barınaklarda gıda ve su kalmadığı, hastalara verilen su miktarının bile günlük 300 ml olarak kısıtlandığı öğrenildi. Yaşadıkları tüm sorunlara rağmen yurtlarını terk etmek istemeyen Filistinliler BM sığınaklarından tahliye kararına isyan etti.

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İsrail ordusunun nüfusun neredeyse yarısının güneye tahliye edilmesinin emrini vermesinin ardından Filistinliler Kuzey Gazze'den ayrılıyor. Binlerce kişi barınağa dönüştürülen BM'nin okullarına sığındı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), üst üste 5 gündür elektrik, yakıt,su, gıda gibi hayati hizmetlerden mahrum kalan Gazze'nin büyük bir çöküşün eşliğinde olduğunu açıkladı.

Gazze enkaza döndü, insani kriz büyüyor

"HAYATINI KAYBEDENLERE YETECEK CESET TORBASI YOK"

UNRWA'nın raporunda kan donduran bir detaya yer verildi, Gazze'de can kaybının giderek arttığı ve hayatını kaybedenler için yeterli sayıda ceset torbasının olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Gazze nüfusunun neredeyse yarısı yerinden edildi.400 bin kişi UNRWA tesislerine sığındı. Barınaklarımızda yer kalmazken yiyecek ve su kısıtlı. Sayı yardım kapasitemizi aşmakta"

24 SAATLİK YAKIT STOĞU KALDI

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de bulunan hastanelerde 24 saatlik yakıt stoğu kaldığı konusunda uyarılarda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, “Jeneratörlerin kapatılması, binlerce hastanın hayatını riske atabilir” ifadelerine yer verildi.

UNİCEF ise Gazze'deki insanların yüzde 60'ından fazlasının yardıma muhtaç olduğunu vurgularken su krizinin giderek daha büyük bir problem haline geldiğini vurguladı.

Gazze enkaza döndü, insani kriz büyüyor


HASTALARA VERİLEN SU MİKTARI KISITLANDI

Yüz binlerce insanın evlerinden kaçarak sığındıkları Han Yunus'ta her avlu, her oda, her cadde erkekler, kadınlar ve gençlerle dolup taşıyor.

Normalde 400 bin kişinin evi olan bu bölgenin nüfusu bir gecede bir milyonun üzerine çıkmış durumda. Kıt kaynaklar hızla tükeniyor. Doktorlar, yeni gelen yaralılara çok az bir miktarda su verebiliyor. Su her hasta için günlük 300 ml olarak kısıtlandı.

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Gazze'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden İngiliz-Filistinli cerrah Ghassan Abu Sitta, hastanesindeki personelin insanlara yardım etmek için yeterli ekipmana sahip olmadığını söyledi.

BBC’ye konuşan Abu Sitta, “Tıbbi ekipmanlar açısından konuşmak gerekirse, bu acil durum içinde, her gün bir ya da bir buçuk aylık malzeme tüketiyoruz” dedi.

Gazze enkaza döndü, insani kriz büyüyor
FİLİSTİNLİLER MISIR'A GİTMEK İSTEMİYOR

Yaşadıkları zulme rağmen Filistinliler yurtlarını terk etmek istemiyor. BM barınaklarınada kalan ve tahliye emrine isyan eden Gazzeli bir kadın gözyaşları içinde, "Mısır'a gitmek istemiyorum. Yaşanacak bir çadır istiyorum. Yıkılan evime çadır kurabilirim. Lütfen beni evime gönderin, evim dışında hiçbir şeyim yok" dedi.

Gazze enkaza döndü, insani kriz büyüyor

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#Gazze#Bm#İsrail

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