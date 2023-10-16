Tansiyon zirve yaptı... 2. cephe alarmı! İsrail'den ültimatom: Lübnan'ı yok ederiz

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.
İsrail Savuma Güçleri (IDF) ablukaya alınan bölgeye karadan ve havadan bomba yağdırıyor.
Gazze'deki insani durum her geçen dakika kötüleşirken İsrail’den gelen açıklama 'savaşta ikinci cephe mi açılacak' sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.
İsrail, Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde atacağı adımları açıkladı.
İsrail ulusal güvenlik danışmanı Tzachi Hanegbi, Hizbullah'ı ikinci bir cephede savaş başlatmaması konusunda uyardı ve eğer başlatırsa 'Lübnan'ı yok etmekle' tehdit etti.
IDF sözcüsü Yarbay Peter Lerner, 'Son birkaç günde Hizbullah'la sınırda birçok çatışma yaşadık' dedi ve Hizbullah'ı savaş eşiğini geçme konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.
General Daniel Hagari ise, güney Lübnan'daki Hizbullah güçlerini, saldırmaya devam etmeleri halinde yıkıcı sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
Hagari,'Hizbullah, Gazze'deki savaşında İsrail'e meydan okumak için Kuzey sınırında gerilimi tırmandırıyor ve bunu İran'ın desteği ve talimatıyla yapıyor, Lübnan'ı ve vatandaşlarını tehlikeye atıyor' dedi.
'2 CEPHEDE SAVAŞACAK GÜCÜMÜZ VAR'
Hagari, İsrail'in iki cephede ve daha fazlasında harekete geçmeye ve savaşmaya hazır güçlü bir ordusu olduğunu belirtti.
İSRAİL SİVİLLERİ TAHLİYE ETTİ
İsrail ordusu, artan gerilim nedeniyle kuzey sınırında yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.
Ordu, yaptığı açıklamada 'Lübnan sınırından iki kilometreye kadar bölgede yaşayan kuzey İsrail sakinlerini devlet misafirhanelerine tahliye etme planı uygulamaya konuldu' denildi.
BEYAZ SARAY'DAN İRAN'A UYARI
Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin 'kuzey sınırında gerçek bir tırmanma riski' gördüğünü ve İran'ı diplomatik arka kanallar aracılığıyla müdahale etmemesi konusunda uyardığını söyledi.
Birleşmiş Milletler, bölgede yoğun roket çatışmalarının yaşandığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise dün Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede tehlikeli ve endişe verici bir durumun oluştuğunu belirterek, 'Bölgede durum her an kontrolden çıkabilir' dedi.