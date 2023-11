Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Seçime sırtımda hançerlerle girdim' sözlerine ilk yorum

Haberin Devamı

MHP liderinin konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden yurttaşlarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar siyaset ve samimiyet iddiasında bulunamaz.

Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni kalkınma hamlesine, toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirebilir.

Önümüze çıkan engelleri aşıyor, değişim dinamiklerini eklemleyerek dengeli ilerleme kaydediyoruz. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Kuru gürültüden ibaret siyasete kulak vermiyoruz. Boş söyleyene aldırmıyoruz. Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyanların kime özdeşleştiği bellidir. Bizim de nereden doğduğumuz bariz bir gerçektir. Gönül kazanmak, gönül almak istiyoruz.

Haberin Devamı

Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir. Orhun Kitabeleri baştan aşağı milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsü ile dolu bir eserdir. Bir hilal gibi parlayıp çıkan MHP, dar görüşlü, kısa menzilli olmamıştır.

MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecek ile buluşturma amacı ile yeni yüzyıla hazırlanıyor. Çalışmalarımız itinalı ölçülerde devam ediyor.

Diyar diyar anadolu toplantılarımızın 5 Kasım itibariyle 44 ilimizi kapsayacak şekilde 6.'sını yaptık. Yerimizde durmayacağız, gevşemeye izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız ile kucaklaşacağız.

HİÇBİR ENGEL YOLUMUZU KESEMEZ

MHP milletin temel değer ve birikimlerini güç merkezi yapan hareketin adıdır. Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecek. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamaz. Muhalefet partilerine göre bir adım önde olmamızın sırrı buradadır.

Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. İlkelerimizden ödün vermedik. Tutarlılığımızdan şaşmadık. Birileri gibi ülkü sevdamızı bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi yapacak kadar alçalmadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık milletimiz ile iç içe olduk. Siyasette sürekli göçenlerle ne işimiz olmuştur ne de olacaktır. Bastığımız yüze bakmayız bakacağımız yüze de asla basmayız.

Haberin Devamı

Siyasi devşirmeler de hiç ara vermeden buradan oraya savrulup duracak. Kendi evindeki dolu testiyi görmeyip başkasının avucundan su içmeye kalkanların ne kandığı ne da doyduğu bakidir.

Kılıcı saplayacak beden arayanlar günü geldiğinde aynı namertliğin kurbanı olacaktır.

CHĞP kurultayında genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun sırtımdaki hançerler ile seçime girdim itirafı gecikmiş beyhude itiraftır. Yanına geldiklerinde iyilik meleği olmadıklarını kendinin de bilmesi gerekiyordur. Kurultay kararını vermiş bize de hayırlı olsun demek düşmüştür.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEMEK YERİNE CASUSLARA SELAM GÖNDERİLDİ

Üzücü olan, Atatürk'ün kurduğu partinin kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Selam Allah'ın selamı ancak teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir.

Haberin Devamı

Terörist Demirtaş'a selam gönderilmesi PKK'ya selam göndermektir, bölücülüğü selamlamaktır. İlk tuğla yanlış konulmuş ilk düğme yanlış iliklenmiştir. Bu kurultayda kuvayı milliye reddedilmiş, Atatürk'ün emanetleri yok sayıldı. Bu tiplerden millete ve ülkeye hayıt gelmez.

DEMİRTAN TERÖRİSTTİR, HEDEF BÖLCÜDÜR

Tavsiyem odur ki kimse hesap hatası yapmasın. Zillet projesine ülkeyi teslim etmeyeceğiz. İki yüzlü anlayış karşımızdadır. Bunların irtibatları sancılı ve karanlıktır. CHP'ye diyorum ki Demirtaş teröristtir, hedef bölücüdür. Osman Kavala Soros'çudur, casustur, suçludur ve cezasını çekecektir.

Cumhur ittifakı Türkiye'ye sahip çıkan inanmışlıktır. Cumhur ittifakı vatandır, kilittir. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Emperyalizmin güdümünde girmiş muhalefet partilerine, ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz olmayacak.

Haberin Devamı

Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.

SİLAHLAR SERHAL SUSMALI, ATEŞKES SAĞLANMALIDIR

Sözde medeni ülkeler yıkım karşısında üç maymunu oynamaktadır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. Önü alınamayan kalabalıklar israil saldırılarını protesto etmektedir. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan abluka altındadır. Sivillerin kampları bombalanmaktadır. Çocuk parkları bombalanmaktadır. Silahlar derhal susmalı, ateşkes sağlanmalıdır. Barış konferansı gecikmeksizin toplanmalı. Barış için yarın bile geçtir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Sayın cumhurbaşkanımız sabırlı, haktan ve hakikatten adımları karşılık bulmalı ve desteklenmeli.

Haberin Devamı

5 Kasım'da Ankara'ya gelen ABD dışişleri bakanına Türkiye dışişleri bakanının simgesel mesajlarla tepki göstermesi bizim için anlamlıdır.

Bu suçun cezası bu dünyada ödetilecektir. İsrail terörüne Türkiye'nin duruşu tamdır. MHP, cumhurbaşkanımızın alacağı her kararın sonuna kadar yanındadır.

Terörizmin ablukası, diplomatik gerilimler, siyasi oyunlar, yayılmacı politikalar, çözülmeyi bekleyen sorunlardan en önemlileridir. Yaygın ve yoğun adaletsizlik küresel vicdanı yaralamaktadır. Yüz binlerce mazlumun içler acısı hali insanım diyen herkesi derinden sarsmakta.

Katılaşan sosyal ilişkileri gözden geçirdiğimizde milli bekamızı can pahasına koruma sorumluluğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Köprünün altından artık çok su geçmiştir. Devir artık Türk devridir.

Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış, Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır. Haksızlıklar karşısında susmak Türklüğe yabancıdır.

CHP kongresinde teröristlere selam verilsin, bizim de selamımız Türk ve İslam yurtlarına gitsin. Türk devrinin mimarları sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk devletleri cumhurbaşkanlarına en derin şükran hislerim ile teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk devletinin önümüzdeki Türk devletleri teşkilatında gözlemci olarak yer alacağına inanıyorum.

Değerli vekiller, önümüzdeki cuma günü yani 10 Kasım'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılını anacağız. Aziz Atatürk fani bir insandır. Ömrü sınırlıdır fakat bıraktığı eserleri, müstesna hizmetleri mahşeri vicdanda hükmünü koruyacaktır. Atatürk izlediği politikalar ile tüm dünyanın Türkiye'ye gıpta ile bakmasını sağlamıştır.

Türk milletinin gurur duyduğu değerleri yıpratanların hedeflerinden biri de Atatürk oldu. 57 yıllık hayata devasa eserler sığdıran Atatürk'ü Türk nesilleri her daim saygı ile hatırlayacaktır. 10 Kasım matem günü değil Atatürk'ü ve cumhuriyeti kavrama günüdür. Atatürk'ü her zaman, her ortamda hatırlayacağız. Vefatının 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum.