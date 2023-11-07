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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze'de acil ateşkes istiyoruz

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 17:16

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İstiyoruz ki Gazze’de acil ateşkes sağlansın. Dünya’nın her yerinde katil Netanyahu lanetleniyor. Türkiye olarak vicdandan yana olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Eninde sonunda kazanan Gazze olacaktır.' dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Valilik tarafından düzenlenen Sivil Toplum Buluşması isimli programa katıldı. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Batı ülkelerinin güçten korktuğunu ve tarih boyunca haklının yanında durmayıp, güçlünün yanında durduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Dün Hitlere, faşistlere ses çıkarmayanlar, en fazla işte ‘Öyle ama…’ diyerek mazluma da bir şekilde suç bulmaya çalışanlar aynı insanlardı" diye konuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş daha sonra Ordu Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Mücadele edeceğiz. İnsanlık içinde bulunduğu bu durumdan Türkiye’nin sayesinde kurtulacaktır. Avrupa ülkelerinin çoğu bunların yanında. İnsanlık yeter yetti buraya kadar diyor. Dünya’nın her yerinde katil Netanyahu lanetleniyor. İstiyoruz ki Gazze’de acil ateşkes sağlansın. Türkiye olarak vicdandan yana olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Zulüm payidar olur sanıyorlarsa Hitler tarihine baksın. Zalimler tarihin çöplüğüne gönderilecektir. Eninde sonunda kazanan Gazze olacaktır.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Gazze

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