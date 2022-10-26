AK Partili Kurtulmuş'tan 'kimyasal silah' tepkisi: Türkiye'nin bütünlüğüne karşı saldırıdır

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(TTB Başkanının gözaltına alınması) Türkiye'de insanların siyasi görüşleri farklı olabilir ama sonuçta ortak değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi TSK. TSK'dan başka partilerin silahlı kuvveti yok. Dolayısıyla hepimizin Türkiye'nin birliğini koruyacak göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir TSK söz konusu. Hele hele bu ortamda bu coğrafyada Türkiye'nin güçlü olarak ayakta istenmediğini bir bölgede güçlü bir ordumuz olmalı ve bunun yıpratılmaması gerekir. Bu iftirayı Türkiye düşmanları yapsa dikkat almaz geçersiniz ama sonuçta Türkiye önemli bir meslek kuruluşunun başkanı olan böylesine bir iftiranın tarafı olması TSK'yı yıpratmaya kalkması asla kabul edilemez. Bu makul değil yasa dışı bir tavır değil aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğüne karşı saldırıdır. TSK'yı bu iftiralarla yıpratmak kime hizmet edecektir. Kabul edilemez zaten soruşturmalar başlamış durumda. Bunlardan sonra nihai bir karar verilecektir.

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Burada CHP yeri geldiği zaman Cumhuriyetin sahibi olduğu iddia içerisine giriyor. Nasıl olurda Türkiye'nin ortak değeri olan TSK'yı yıpratacak bu kampanyaya CHP'li vekiller destek verir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yıpratma kampanyası belli mağfiller tarafından ortaya çıkan gündeme getirildiği aşikardır.

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"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİYLE BU İŞİ ÇÖZELİM"

(Başörtüsü) Zaten fiilen Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur. Başörtüsü düşmanlığı bütünüyle çöp kutusuna atıldığı aşikardır. CHP'nin Genel Başkanı gece yarısı bir tweet atarak kanun teklifi yaptı. Kılıçdaroğlu madem samimi anayasal olacak çözelim. Binlerce insanın hayatını mahvetmiş bir zulümden bahsediyoruz. Bu zulmün tekrar hortlamaması için hadi buyrun hodri meydan anayasa değişikliğiyle bu işi çözelim. Burada CHP'ye de görev düşüyor. Sayın Akşener'in dünkü söylediklerinden sonra da İYİ Parti de bu başörtüsü meselesinde önemli bir sınavla karşı karşıya kalacaktır.

Başta MHP olmak üzere diğer partilerle müzakere süreci olur. İzlediğimiz yöntem hukukidir. Eğer bu konu referanduma giderse halkımızın büyük çoğunluğu buna destek verir.

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Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır.

(Muhalefetin adayı) Bunu tespit etmek bize düşmez. Bizim adayımız bellidir. Karşı tarafın asıl meselesi tek sorunu adaylık değildir. 6'lı masa için 6+2 de (HDP-FETÖ) diyebiliriz esas sorunu nasıl politika izleyecekleri... Millet Ahmet mi Mehmet mi bunun üzerinde durmuyor. Politikan ne olacak bunu merak ediyor. Fikirleri ortak noktada bulunmayan koalisyon var. Zorlukları aday belirleyememek değil, bir istikamet belirleyememektir. Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını çok istediği aşikardır. Kılıçdaroğlu'nun adaylık pozisyonundan geri adım atacağını sanmıyorum.

(Danıştay'dan mesleğe dönüş kararı) Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi politik bir mesele değil, milli bir meseledir. Türkiye artık darbeler dönemini geride bırakmıştır. Hemen her alanda varlığını pekiştiren bir örgütte bahsediyoruz. Çok çok büyük kısmı tasfiye edildi. Kriptolarla da mücadele edilmesi lazım.

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"SON DERECE OLUMSUZ BİR TABLODUR"

(Tuzla'daki açılışta gerginlik) Oradaki tavırları, davranışları kınıyoruz. Herkesin fikir özgürlüğü var demiyor muyuz. CHP'nin farklı sesler duymak istemediğini ortaya koyan bir davranış şeklidir. Birtakım itiş kakışın küfürlerin olması çok ayıptır. Düşmanlık dili kimseye fayda sağlamaz. CHP'ye fayda sağlamaz. Şiddetle kınıyorum, son derede olumsuz bir tablodur. Acı bir tablodur.

"MUHTEŞEM BİR ŞÖLEN OLACAK"

(Türkiye'nin Yüzyılı) Özellikle 2 alanda çok kuvvetli bir zihniyet gerçekleştirdi AK Parti. Birincisi vesayet siyasetini ortadan kaldırdı. İç ve dış vesayet tamamen tasfiye edildi. İkincisi ise yapamayız duygusu ortadan kalktı. Bu 20 yılın özeti bu iki zihniyet devrimini ortaya koydu. Bir kez dahi olsa AK Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 68'dir. Türkiye'nin yeni bir döneme başlangıcıdır. Yeni bir vizyondur. Geçmişle ilgili bir şey söylemektense geleceğe dönük konuşan bir vizyon. Türkiye Yüzyılı olacak? Bütün bunları ortaya koyan vizyon olacak. Türkiye Yüzyılı bir partinin değil milletin bir vizyonudur. Detayları Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Muhteşem bir şölen olacak.

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(Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Togg daveti) Davetler samimiyetle yapılmıştır. Gelip gelmemeleri onlara kalmış.

Togg'un ortaya çıkması çok büyük başarı. Eğer devrim arabaları ortaya çıkmış olsaydı Türkiye'nin 2-3 tane otomobil markası olurdu. Büyük ihanetlerin olduğu sanayi tarihinden bahsediyoruz. Hızlı trenler büyük bir başarıdır ama keşke 30 yıl önce yapılabilseydi. Ancak vesayet odaklarını yıkabildik ancak yenerek Türkiye bu noktalara gelebilmiştir. Türkiye daha da ileriye gidecektir. Tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşvikleri için şükranlarımızı iletiyoruz. Bu bir partinin değil Türkiye'nin başarısıdır.

(İsveç) Türkiye bu söylediklerin blöf yapmıyor. Terörle mücadelesi hayatidir. Uygulamaya bakacağız. İsveç'te siyasi bürolar çalışmaya devam edecekler mi etmeyecekler mi? Türkiye sözünün eri bir ülkedir. Esas olan onların sözlerinin pratikteki uygulamalarını görmek lazım.

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(Yeni destek paketleri gelecek mi?) Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek teşviklerin ortaya konulması amacımızdır. Her alanda olabilecek her imkanla vatandaşımızın alım gücünü artıracak adımlar atmaya devam edecek. Asgari ücret de buna dahil. Bu istikamette devam edilecektir. Türkiye küresel krizden en az zararla çıkacak sayılı ülkelerden olacaktır.