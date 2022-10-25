Tuzla'daki İSKİ tesis açılışında gerginlik! İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı'ndan açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Konuşması sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü.

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

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Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi.

İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalı'nın belediye başkanına saygınız bu mu" diye seslendi.

Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı.

Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.

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Yazıcı'yı suçlayan İmamoğlu, "Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.

ŞADİ YAZICI'DAN YAŞANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, açılışta yaşanan gerginlikle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ekim Salı, Saat 11:30’da açılışı yapılacak Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programına davet edildim. Davete icabet ettim. Programa katıldım.

2017’de ihalesi yapılan, 2018’de yapımına başlanan tesisisin açılışı münasebetiyle bir konuşma yaptım. Konuşmamda, tesis ile ilgili teşekkür edilmesi gerekenlere teşekkür ettim, tebrik edilmesi gerekenleri tebrik ettim.

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Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni büyük bir çevre vizyonu olarak başlatan dönemin belediye başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve 2. Etap Yatırımını tamamlayıp, 3. Etap yatırımını başlatan Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ettim.

Bu çevre vizyonunu takip ederek, 3. Etap yatırımını geç de olsa tamamlayan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve başkanını tebrik ettim, kendilerine teşekkür ettim.

Tuzla için imkan bulduğum bütün platformlarda dile getirdiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan ve yönetimine; Tuzla’ya söz verdikleri, görev, yetki ve sorumluluklarında bulunan işleri nezaketle hatırlattım.

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"DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ BİR KISIM KATILIMCILAR TEPKİ GÖSTERDİ"

3. Etap yatırımı tamamlanan tesisin banisi Cumhurbaşkanımız ve onun izinden giderek yatırıma devam eden Sayın Kadir Topbaş’a yaptığım teşekküre, salonda bulunan, demokrasiden, söz hakkından nasibini almamış bir kısım katılımcılar tepki gösterdiler.

İBB’nin Tuzla’ya söz verdiği yatırımları, belediye yönetimi ve sayın başkana bizzat hatırlatmam ve bunları talep etmem de aynı grup tarafından tepkiyle karşılandı. Konuşma hakkıma saldırıldı. Bu saldırıya rağmen haklı talebimi dile getirdim.

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"DEHŞETE DÜŞTÜM"

Konuşmamın ardından fiziki şiddete varan bir saldırıya uğradım. Emniyet güçlerimiz eşliğinde açılış alanından ayrıldım. Söz hakkına yönelmiş bu gözü dönmüş saldırıdan dehşete düştüm.

Maalesef, Sayın İBB Başkanı, Cumhurbaşkanımıza yapılan saygısızlıktan dolayı alandan ayrılmamdan sonra yaptığı konuşmada; “provokasyon yaptığım”, “muhatabı olmadığım”, “1,5 sene sonra olmayacağım” vurguları yaparak, konuşmasında saldırıyı devam ettirmiş.

"KONUŞMAMDA HİÇBİR HAKARET, NEZAKETSİZLİK YOK"

Sayın başkanı yaptığım konuşmayı bir kez daha dinlemeye davet ediyorum. İlgi duyan herkes bakabilir. Konuşmamda hiçbir hakaret, tahrik edici bir cümle, nezaketsizlik yok. Zaten olamaz. Ağırbaşlı bir hak araması var. Rahatsız oldular diye hakkımızdan vaz mı geçelim?

Tuzla’ya yapılan yatırımlarda hakkı teslim etmemizi, Tuzla’nın haklı taleplerini dile getirmemizi, holiganlarıyla engelleyeceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Hakkı olanın hakkını teslim etmeye, hakkımız olanı istemeye devam edeceğiz."

İMAMOĞLU: GÜNEŞ TUTULABİLİR AMA GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Güneş tutulabilir ama güneş balçıkla sıvanmaz. Her türlü engellemeye, manipülasyona, provokasyona rağmen İstanbul için çalışmaya, her ilçeye eşit hizmet götürmeye, doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Yatırımlarımız İstanbul'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.