AK Parti Zonguldak adaylarını açıkladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlediği mitingde Zonguldak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin Zonguldak'ta ilçe belediye başkan adayları:

ALAPLI - RECEP OCAK

ÇAYCUMA - BÜNYAMİN BOSTANCI

DEVREK - ÖZCAN ULUPINAR

EREĞLİ - İBRAHİM SEZER

GÖKÇEBEY - ERKAN SONER KODAMAN

KİLİMLİ - KAMİL ALTUN

KOZLU - ALİ BEKTAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklamadan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Genciyle yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle tüm Zonguldaklı kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Görüyorum ki miting alanımız büyümüş, maşallah şehrimize de çok yakışmış.

Zonguldaklı kardeşlerimiz bizim yanımızda dağ gibi durduğu sürece Türkiye Yüzyılı'nın inşasını kimse engelleyemez. Zonguldak, bizim yoldaşımız olduğu müddetçe ne FETÖ'cü hainlerin ne DEAŞ'lı canilerin ne PKK'lı alçakların ne de DHKP-C'lilerin tehditleri bize sökmez.

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Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardığımızda kimse bize zincir vuramaz, hedeflerimize ulaşmaktan bizi alıkoyamaz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eyleyin.

Şehrimize en son 9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğal gazını devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğal gaz desteğimizi hala sürdürüyoruz. Nisan ayından beri 25 metreküplük miktarı faturalardan düşüyoruz. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesine toplam 87 milyar lira tutarında doğrudan destek sağlamış olacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Her seçim döneminde gaz buluyor diyen çapsızlara kulak asmadan. Bulanlar ancak arayanlardır düsturuyla aramayı sürdürüyoruz.

"GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 35 BİN VARİL"

Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimizdir. Karadeniz doğalgazının ardından şimdi de Gabar'da bulduğumuz yüksek miktarda ve kalitede petrol, bu atılımlardan biriydi. Hatırlarsanız muhalefet cenahı, bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine petrol keşfimizi alaya almışlardı. Peki sonra ne oldu? Gabar'daki petrolün günlük üretimi müjdeye dikkat 35 bin varili geçti. 2024 sonunda 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol, hem maden hem doğal gazda yeni müjdeler vermeyi hedefliyoruz.

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Bugün bu ilk mitingim. Nereden başlıyoruz Zonguldak'tan. Yarın yolumuza Tekirdağ'la devam edeceğiz. Zonguldak'a aşkla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızı takdim edeceğim.

Seçim kazanmak uğruna devletin bakanlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanı oldular. Bu kirli plana sizinle beraber geçit vermedik. İlk turda yüzde 52, ikinci turda yüzde 55 oy oranıyla Zonguldak milletin adamına çok güçlü bir şekilde sahip çıktı. Zonguldak halkına bize olan güvenleri ve vefaları için buradan teşekkürlerimizi iletiyorum. Sizin emanetinize asla gölge düşürmeyeceğiz. Gece gündüz koşturacağız. Bundan en küçük bir şüpheniz olmasın. Zonguldak milli dayanışmanın da sembol şehri. Bunu 6 Şubat'ta bir kez daha gördük. Zonguldaklı madencilerimiz var ya, sarı bereliler var ya, enkazların altındaki vatandaşları kurtarmak için seferber oldular. Madenci kardeşlerime milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

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Son bir haftadır deprem bölgesindeydim. Her depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını gösterdik. Asrın felaketinin üzerinden hamdolsun asrın birlikteliğiyle geliyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırana kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz. Depremlerde, sellerde, maden kazalarında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum.

Bizim referansımız eserlerimizdir. Biz meydanlarda kurusıkı atıp göreve gelince bir daha oralara uğramayanlardan değiliz. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız. Biz bu millete hizmet için varız.

Onlar çok az iş ama bol bol şov ve reklam yaparlar. Biz icraatlerimizle, projelerimizle konuşuruz. Zonguldak'ta 180 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

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Kentsel dönüşümde 2618 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Sahil projesini bitirdik. Hizmetlerin katlanarak devamı için 31 Mart seçimleri çok çok önemli. Zonguldak, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Kapı kapı gezmeye var mıyız?