×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Komşu böyle duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü'

Güncelleme Tarihi:

#Alper Gezeravcı#Yunanistan#Uzay
Komşu böyle duyurdu: Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 10:52

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın görevini başarı ile tamamlayıp dünyaya döndüğünü duyuran Yunan gazetesi Pentapostagma, 'Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot dünyaya döndü' başlığını kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın 19 Ocak'ta başlayan uzay görevi, dün Dünya'ya inişiyle başarıyla tamamlanmış oldu.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, SpaceX'e ait Dragon kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta başarıyla fırlatılmasıyla başladı. Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza attı.

Gözden Kaçmasınİlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştuİlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştuHaberi görüntüle

Dönüş için planlanan ilk tarih olarak 3 Şubat belirlenirken hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'den ayrılması 3 kez ertelenmişti.

7 Şubat Çarşamba günü ISS'den ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü dün Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı. Uzayda geçirdiği 20 günün ardından dün Dünya'ya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu.

Komşu böyle duyurdu: Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü

"YUNANİSTAN YILDIZLARI İZLERKEN İLK TÜRK ASTRONOT DÜNYAYA DÖNDÜ"

Haberin Devamı

Türkiye'nin uzay yolculuğu ülkemizde olduğu kadar komşu Yunanistan'da da büyük bir dikkatle izlendi.

Yunan İn.gr haber sitesi uzay misyonunun Türkiye Cumhuriye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne geldiğine dikkat çekerken Pentapostagma gazetesi haberi dikkat çeken bir başlıkla okuyucularına duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot dünyaya döndü'

Haberin Devamı


Komşu böyle duyurdu: Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERDİLER:YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADIK

Haberinde Gezeravcı'nın uzay görevine detaylıca yer veren gazete, Gezeravcı'nın uzay istasyonundayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi;

"Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları imza atmış olacak "

Gazete haberini "Tüm bunlar, Yunanistan'ın 'vida'dan fazlasını yapabileceğine karar verdiğimiz bir dönemde gerçekleşiyor." sözleri ile bitirdi.

Gözden KaçmasınNetanyahuya karşı ilk resmi hamle: Biden imzayı attı, İsrailin 45 gün süresi varNetanyahu'ya karşı ilk resmi hamle: Biden imzayı attı, İsrail'in 45 gün süresi varHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Alper Gezeravcı#Yunanistan#Uzay

BAKMADAN GEÇME!