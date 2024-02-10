Komşu böyle duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü'

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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın 19 Ocak'ta başlayan uzay görevi, dün Dünya'ya inişiyle başarıyla tamamlanmış oldu.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, SpaceX'e ait Dragon kapsülünün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak'ta başarıyla fırlatılmasıyla başladı. Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza attı.

Gözden Kaçmasın İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu Haberi görüntüle

Dönüş için planlanan ilk tarih olarak 3 Şubat belirlenirken hava koşullarının elverişli olmamasından dolayı ekibin ISS'den ayrılması 3 kez ertelenmişti.

7 Şubat Çarşamba günü ISS'den ayrılan mürettebatı taşıyan Dragon kapsülü dün Florida'da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı. Uzayda geçirdiği 20 günün ardından dün Dünya'ya dönen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ailesiyle kavuştu.



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Türkiye'nin uzay yolculuğu ülkemizde olduğu kadar komşu Yunanistan'da da büyük bir dikkatle izlendi.

Yunan İn.gr haber sitesi uzay misyonunun Türkiye Cumhuriye'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne geldiğine dikkat çekerken Pentapostagma gazetesi haberi dikkat çeken bir başlıkla okuyucularına duyurdu: 'Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot dünyaya döndü'

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ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE YER VERDİLER:YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADIK

Haberinde Gezeravcı'nın uzay görevine detaylıca yer veren gazete, Gezeravcı'nın uzay istasyonundayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verdi;

"Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık. Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları imza atmış olacak "

Gazete haberini "Tüm bunlar, Yunanistan'ın 'vida'dan fazlasını yapabileceğine karar verdiğimiz bir dönemde gerçekleşiyor." sözleri ile bitirdi.