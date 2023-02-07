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AK Partili vekilden acı haber! Enkaz altında kalan Yakup Taş hayatını kaybetti

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#Adıyaman#AFAD#Deprem
AK Partili vekilden acı haber Enkaz altında kalan Yakup Taş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 15:55

Depremde enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti.

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AK Parti'li Yakup Taş, Adıyaman merkezde, 9 katlı aile apartmanında depreme yakalanmış, binanın tamamen yıkıldı öğrenilmişti.

Yakup Taş'ın eşi Emine Taş ve torunu Selahattin Eyyübi Taş'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ YAVUZ: MEKANLARI CENNET OLSUN

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun.' ifadelerini kullandı.' ifadelerini kullandı.

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#Adıyaman#AFAD#Deprem

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