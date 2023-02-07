Deprem bölgesinde yağma iddiası... Bakan Soylu: Birkaç münferit durum söz konusu, Türkiye'de böyle bir durum yok

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde, ardından yine aynı gün 7.6 büyüklüğünde 2 depremle karşı karşıya kaldık. Kıymetli vatandaşlarımıza şunu belirtmem gerekir; Birçok afet yaşadık, 10 yıl önce Van depremi ve ondan önce büyük afet ve depremler yaşadık. Hava koşulu, 500 km'lik alanı kapsaması açısından belki de tarihimizin en büyük depremlerinden biriyle karşı karşıyayız.

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ARAMA-KURTARMADIR"

Devlet bütün kurumlarıyla, vatandaşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, yerel yönetimleriyle seferberlik halindedir. İkinci depremin üzerinden 29 saat, birinci depremin üzerinden 38 saat geçmiş durumdadır. Tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından herkes seferber olmuştur. Bu depremdeki birinci önceliğimiz arama-kurtarmadır. Kendi ekiplerimiz dahil tüm kuruluşlar sahadadır. Sahada olmayan ekip yoktur. Bulundukları yerden gelmeleri, hava koşullarının oluşturduğu durumdan biraz aksamalar yaşanmıştır. Yurt dışında ve yurt içinde birçok ekip görevi başındadır.

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Enkaz altındaki vatandaşlarımıza, onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koymaktadırlar. Diğer tüm hizmetler, beslenme, barınma, çadır, konteyner diğer tüm hizmetler vatandaşlarımıza eksiksiz getirilmektedir. Yola çıkıp Antep-Maraş arasında hava koşulları nedeniyle 8 saatlik, bazen 16 saatlik beklemeler oluşmuştur. Bu bize elbette ki mevsimin sunmuş olduğu bir durumdur.

"ŞU ANA KADAR 600 HEMŞEHRİMİZİ DEFNETTİK"

Burada hepimiz açısından onarıcı bir dile ihtiyaç var. Herkesin oraya koyduğu desteğe, birliğe, beraberliğe ihtiyaç var. Kahramanmaraş'ta da 941 bina yıkıldı, biraz daha fazla olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik.

"2 BİN PROFESYONEL ARAMA-KURTARMA BİRİMİ ÇALIŞMAKTADIR"

Şu ana kadar yabancı ve yerli 2 bin profesyonel arama-kurtarma birimi, 96 ekip olarak çalışmaktadır. 941 binanın yıkıldığını düşürsek zamanla yarıştığımızı milletimize söylemek istiyorum. Yine ilçeler olarak da Dulkadiroğlu, Avşin, Pazarcık, Elbistan ve Göksün, Nurhak olmak üzere her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim diğer vilayetlerden fakımız var. İkinci depremin de merkeziyiz. Elbistan, Göksun herhangi bir hasar söz konusu değildi. Biz ikinci bir depremle de uğraşmak zorunda kaldık ve ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Elbistan'da yoğun bir kar yağışı da var. Elbistan'a ağırlık vermemiz gerekir, veriyoruz. Kahramanmaraş'ta 11 bin çadır sevk ettik.

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"18 BİN JANDARMA SEVK ETTİK, 10 BİN DAHA EDECEĞİZ"

Burada jandarmamız, polisimiz ve Mehmetçiklerimiz elbirliği ile bir vatandaşımızın güvenliği için, arama-kurtarmaya destek olmak için ve çadır kurumları gerçekleştirme dahil elbirliği hizmet vermektedir. Bölgeye 18 bin jandarma sevk ettik, yaklaşık 10 bin polis sevk ettik. Şimdi 10 bin daha jandarma sevk edeceğiz.

Hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için ve olayların koordinasyonlarını sağlaması için de 31 vali, 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Diğer illerdeki birçok kurumumuz buradaki hizmetlerin aksamaması için buraya çektik. Hepimizi üzen ve derin yaralar açan bir afetle karşı karşıya kalmaktayız.

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"ONARICI BİR DİL KULLANMAK LAZIM"

Eksiklikler olabilir çünkü zamanla yaraşıyoruz. Bazen bu masanın başında 100 işi çözmek zorunda kalıyoruz. Burada onarıcı bir dil kullanmak lazım. Enerji konusunda 1,5 gün büyük zorluklar çektik. Şimdi hastanelere kısmi olarak enerji verilebiliyor. Doğalgaz konusundaki problemimiz devam ediyor. Bu da ekmek üretimini ve bir takım durumları etkiliyor.

Kahramanmaraş çevresinde 75 bin öğün çıkarmayı gerçekleştirdik. Biraz daha bunu artıracağız ve bölgesel varlığını bu noktaya çekeceğiz. Kahramanmaraş merkezde 7 ayrı bölgede kuruldu. Gece gündüz 24 saat uyumadan buradaki bütün arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getirmek için çaba sarf ediyorlar.

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"TÜRKİYE'DE YAĞMA GİBİ BİR DURUM YOKTUR"

Bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Bazı yerlerde yağma haberleri söz konusu. 1-2 münferit durum söz konusu. Onlar da tespit edildiler. Türkiye'de böyle bir durum yoktur. Bu olayları böyle bir durumda büyütmek bize karşı değil, vatandaşımıza karşı yanlıştır. Hangi Belediye, kuruluş olursa olsun siyasi görüşüne bakmadan AFAD'ın koordinasyonunda olabilecek her şeyi Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradaki gelişmeleri anbean diğer arkadaşlarımız gibi iletiyoruz. Türkiye'nin ger tarafından gelen desteklere, uluslararası yardımlara buradan teşekkür ediyoruz.

"YARDIM AFAD KOORDİNASYONUYLA OLMALI"

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Birincisi elbette ki battaniye dahil, aynı zamanda su, gıda dahil olmak üzere bunlara depremin ilk anlarında çok ihtiyaç var. Diğer yardımlara da ihtiyaç var. Örneğin jeneratör... Bu yardımların buraya akması için 2 şart var. AFAD koordinasyonuyla olmalı. İkincisi deprem bölgelerinde yol meselesidir. Eğer yollar buraya birincil ölçekte ihtiyaç olmayacak araç trafiğine kalırsa biz hastanenin, arama-kurtarma araçlarını sağlayamayız.

"ÖNÜMÜZDEKİ 48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ"

Bu bölgelere herhangi bir sebeple yardımın lojistik desteği dışında, çünkü önümüzdeki 48 saat çok kıymetli. AFAD bunu her afette koordine etmiştir. Eğer biz bu koordinasyonu sağlayabilecek anlayışı gerçekleştirirse bu yardımlar elbette tam yerine ulaşan anlayışı sergiliyoruz. Bu alanları provoke etmeye çalışanlar var, biz onları takip ediyoruz. Burada lojistik depolarımız var. Şehrin hemen girişlerinde.

"İLK GELEN ÜLKE AZERBAYCAN OLDU"

Azerbaycan'a da burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Orman yangınları olmak üzere her afette destek olmaktadırlar. Diğer ülkelerden de ciddi yardımlar geliyor ama ilk gelen ülke Azerbaycan oldu, sahaya indi. Şu an burada çok önemli mevkide arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.