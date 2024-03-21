AK Parti Kilis mitingi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kilis, senin her halin güzel. Kilis'in gönlümüzde müstesna yeri vardır. Her iki seçimde de çok kararlı şekilde bu kardeşinize sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Kilis'in bizden beklentilerinin farkındayız. Sizlere layık olmak için daha fazla çalışacak ter dökeceğiz. Eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.

"ŞU ANDA MEYDANDA 28 BİN KİŞİ BULUNUYOR"

Meydanda şu an ne kadar vatandaşımız var diye sordu. Şu anda meydanda 28 bin kişi var dediler. Allah nazardan saklasın.

Kilis'te 33 kardeşimiz depremlerde hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik.

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Deprem ülkemizin en önemli meselesiyken halen bu çevrelerin gereken dersleri almadığını görüyoruz. Deprem turistleri ise bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verip gittiler. Kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri burada saymıyorum bile. Bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız.

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Reklama harcadıkları meblağlar depreme ayırdıkları bütçeden katbekat daha fazla. Türkiye, asrın tabi afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar.

Her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evini teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar 200 bin evi hak sahiplerine kavuşturmayı hedefliyoruz.

Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Şehrimize 500 milyonun üzerinde kaynak aktardık. Bu zor günlerinde Kilis'in yanında olduğumuzu gösterdik. Kilis'i sahipsiz bırakmayacağız.

Kilis, milli mücadelenin de kahraman şehirlerinden biridir. Tek bir gayemiz var o da Kilis'in kalkınmasıdır, refahının artmasıdır. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Muhalefetin neler peşinde koştuğunu zaten sizler de biliyorsunuz.

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"PARADAN KULE DIŞINDA İCRAATLARI YOK"

Onlar siyasi ikballeri uğruna her türlü gayrı meşru yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı belirsiz para desteleriyle kule yapmak dışında icraatları yok. Hayırdır bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Akıllı telefon teknolojisi henüz CHP'ye ulaşmamış. İşin kolayı varken zoru tercih etmişlerdir. 5-6 kişi saatlerce dolar-avro saymaya yetişemiyorlar. Deste deste paraları valizlerle taşıyor, saatlerce sayıyorlar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği belli değil. Aslında kendisi hesap uzmanı olan bay Kemal, bunları çok rahat izah edebilir. Ama nedense sesi çıkmıyor. Milletin zihnini kurcalayan sorulara tatmin edici bir yanıt yok.

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"İÇİ FARKLI, DIŞI FARKLI MUHALEFET ANLAYIŞI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Neyin karşılığında hangi ilçelerde adaylarını çektiklerinden, devşirme adaylarla ne yapmaya çalıştıklarından CHP'li pek çok yöneticinin de DEM'e oy verenlerin haberi yok. Doğan görünümlü şahin misali dışı farklı içi farklı bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız.

Hiçbir işi gizli saklı yapmadık. Meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve geldiğinde unutanlardan olmadık. Kilis'e 21 yılda güncel rakamlarla 26 milyar lira yatırım yaptık. Kilis'in içme suyu problemini çözdük.