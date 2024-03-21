Yunan basınından dikkat çeken Türkiye analizi... Komşu bu harita ile duyurdu: Ankara bölgede kendisini ustaca güçlendiriyor

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Türkiye'nin dünya arenasında artan etkisi Yunan basınının dikkatinden kaçmadı.

Türkiye'nin hamlelerini değerlendiren In.gr, yayınladığı harita ile Ankara'nın artan etkisine dikkat çekti.

'Ankara'nın ordusu ve diplomatları, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir zamanlar geliştiği bölgelere ustaca "çıpa" atıyor' değerlendirmesinde bulunan Yunan haber platformu yayınladığı analizde şu ifadelere yer verdi;

'İsrail ordusu Refah'ı işgal etmek için harekete geçerken, aynı zamanda NATO'nun en büyük ikinci ordusu Ortadoğu bölgesine yayılıyor ve uluslararası analistlerin dikkatini ve hayranlığını çekiyor.'

In.gr haberinde 'Gazze'deki çatışmaların genişlemesi nedeniyle Kızıldeniz'de güvenlik bilinmeyen bir kelime haline gelirken, Ankara sadece döngünün dışında kalmayı başarmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede kendisini ustaca güçlendiriyor' ifadelerine yer verdi

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ERDOĞAN VURGUSU: İKİ ÖNEMLİ ANLAŞMA İMZALAMAYI BAŞARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlara dikkat çeken In.gr 'Erdoğan'ın son iki hamlesi, Türk dış politikasının krizlerden nasıl yararlanılacağını bildiğini kanıtlıyor: Kızıldeniz'in Mısır ve Somali ile iki girişini ele geçirerek iki önemli anlaşmayı imzalamayı başardı' dedi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın eski özel kalemi Lawrence Wilkerson'ın 'Erdoğan çember çiziyor' değerlendirmesine yer veren Yunan haber platformu İranlı-Amerikalı gazeteci ve Atlantik Konseyi çalışanı Borzou Daragahi'den de görüş aldı.

Haberde 'Daragahi, Türkiye ile Mısır arasındaki uzlaşmayı görünce şunu itiraf ediyor: Türkiye, Libya, Suriye ve İran dahil olmak üzere eski Osmanlı topraklarında yarı kalıcı askeri varlıklar kurarak Arap dünyasına başarılı bir şekilde nüfuz etti' denildi.

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Yunan Ta Nea gazetesi geçtiğimiz günlerde Mısır'ın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara vurgu yaptığı haberinde dikkat çeken bir iddiaya yer vermişti.

'Mısır İskenderiye limanını Türkiye'ye satacak mı?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan gazete bu hamlenin Türkiye'nin bölgedeki elini güçlendireceğini yazmıştı.

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'İskenderiye'nin kiralanması, yeni bir ticaret ve lojistik merkezi oluşturarak burayı Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı haline getirmeye de yardımcı olabilir' diyen Ta Nea şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Bu, Mısır ile sınırlı kalmayıp Mısır'ın ötesine geçerek diğer Afrika ülkelerinde de yeni ticaret ve ekonomik fırsatlar yaratacaktır. Akdeniz bölgesinin önemli bir ticaret ve nakliye merkezi olan İskenderiye, lojistik hizmetler ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük potansiyele sahip stratejik bir konuma sahiptir. Hiç şüphe yok ki bu iş birliği, Türkiye'nin Afrika'daki ticari açılımı açısından stratejik bir adım olabilir.'