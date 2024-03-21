×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gazze kararını Blinken dünyaya duyurdu: ABD'den flaş ateşkes hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#İsrail#Dünya
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Gazze kararını Blinken dünyaya duyurdu: ABDden flaş ateşkes hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:50

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya güne ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den gelen açıklama ile uyandı. Gazze'ye ateşkes için çabalar devam ederken Blinken ABD'nin kararını dünyaya duyurdu. Düzinelerce eski ABD yetkilisi Biden'ı İsrail'e karşı daha sert davranmaya çağırdı. ABD basını ise İsrail'in Washington'a verdiği güvenceyi sayfasına taşıdı.

Haberin Devamı

İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Düzinelerce eski ABD yetkilisi Biden'ı İsrail'e karşı daha sert davranmaya çağırıyor

Yaklaşık 70 eski ABD'li yetkili, diplomat ve askeri yetkili, Başkan Joe Biden'ı İsrail'i, Filistinlilerin sivil haklarını ve temel ihtiyaçlarını reddetmesi ve Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmaya çağırdı.


Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, bu 70 kişinin arasında bir düzineden fazla eski büyükelçinin yanı sıra diğer emekli Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve eski Pentagon, istihbarat ve Beyaz Saray yetkilileri de vardı.

Austin, Gallant'ı Refah kara saldırısına alternatifler düşünmeye çağırdı
Austin, Gallantı Refah kara saldırısına alternatifler düşünmeye çağırdı

Savunma Bakanlığı basın açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ikili arasında yapılan görüşme sırasında Refah'ta tam ölçekli bir kara operasyonu yürütmenin alternatiflerini araştırmaya çağırdı.


Açıklamada, "Bakan Austin, Hamas'ı mağlup etme yönündeki ortak hedefi yinelerken, Refah'ta büyük bir kara operasyonuna alternatiflerin değerlendirilmesi ihtiyacını dile getirdi" denildi.

Ateşkes hamlesini Blinken dünyaya duyurdu

ABD, Gazze'de 'derhal ateşkes' çağrısı yapan BM karar taslağını yayınladı.


AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'nde "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi karar taslağını yayınladığını açıkladı.


Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi;


'Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz.'

ABD ordusu ve koalisyon güçleri Husilerin insansız hava aracını ve insansız yüzey gemisini imha etti

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusu ve koalisyon güçlerinin çarşamba günü Kızıldeniz'de Yemenli Husiler tarafından fırlatılan insansız hava aracını ve insansız su üstü gemisini imha ettiği belirtildi.


Açıklamada, "ABD veya koalisyon gemilerinde herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi" denildi.

ABD'li yetkili, İsrail'in ABD silahlarını uluslararası hukuka uygun olarak kullandığına dair güvence aldığını doğruladı
ABDli yetkili, İsrailin ABD silahlarını uluslararası hukuka uygun olarak kullandığına dair güvence aldığını doğruladı

ABD'li bir yetkili, kimliğinin gizli kalması kaydıyla verdiği demeçte, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerektirdiği şekilde, Amerika tarafından sağlanan silahların Gazze'deki insani yasaları ihlal etmek için kullanılmadığını belirten yazılı güvenceler sunduğunu söyledi.

Blinken: Rehine görüşmelerinde İsrail ile Hamas arasındaki farklar daralıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında, yaklaşık 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak altı haftalık bir ateşkes konusunda "farkların daraldığını ve ben bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineDüzinelerce eski ABD yetkilisi Biden'ı İsrail'e karşı daha sert davranmaya çağırıyor
timelineAustin, Gallant'ı Refah kara saldırısına alternatifler düşünmeye çağırdı
timelineAteşkes hamlesini Blinken dünyaya duyurdu
timelineABD ordusu ve koalisyon güçleri Husilerin insansız hava aracını ve insansız yüzey gemisini imha etti
timelineABD'li yetkili, İsrail'in ABD silahlarını uluslararası hukuka uygun olarak kullandığına dair güvence aldığını doğruladı
timelineBlinken: Rehine görüşmelerinde İsrail ile Hamas arasındaki farklar daralıyor
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#İsrail#Dünya

BAKMADAN GEÇME!