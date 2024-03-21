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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Yaklaşık 70 eski ABD'li yetkili, diplomat ve askeri yetkili, Başkan Joe Biden'ı İsrail'i, Filistinlilerin sivil haklarını ve temel ihtiyaçlarını reddetmesi ve Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmaya çağırdı.
Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, bu 70 kişinin arasında bir düzineden fazla eski büyükelçinin yanı sıra diğer emekli Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve eski Pentagon, istihbarat ve Beyaz Saray yetkilileri de vardı.
Savunma Bakanlığı basın açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'ı ikili arasında yapılan görüşme sırasında Refah'ta tam ölçekli bir kara operasyonu yürütmenin alternatiflerini araştırmaya çağırdı.
Açıklamada, "Bakan Austin, Hamas'ı mağlup etme yönündeki ortak hedefi yinelerken, Refah'ta büyük bir kara operasyonuna alternatiflerin değerlendirilmesi ihtiyacını dile getirdi" denildi.
ABD, Gazze'de 'derhal ateşkes' çağrısı yapan BM karar taslağını yayınladı.
AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'nde "rehinelerin serbest bırakılmasıyla bağlantılı olarak derhal ateşkes" çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi karar taslağını yayınladığını açıkladı.
Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
'Aslında, şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğumuz, rehinelerin serbest bırakılmasına bağlı acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararımız var ve ülkelerin bunu destekleyeceğini çok umuyoruz.'
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusu ve koalisyon güçlerinin çarşamba günü Kızıldeniz'de Yemenli Husiler tarafından fırlatılan insansız hava aracını ve insansız su üstü gemisini imha ettiği belirtildi.
Açıklamada, "ABD veya koalisyon gemilerinde herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi" denildi.
ABD'li bir yetkili, kimliğinin gizli kalması kaydıyla verdiği demeçte, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerektirdiği şekilde, Amerika tarafından sağlanan silahların Gazze'deki insani yasaları ihlal etmek için kullanılmadığını belirten yazılı güvenceler sunduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında, yaklaşık 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacak altı haftalık bir ateşkes konusunda "farkların daraldığını ve ben bir anlaşmanın çok mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.