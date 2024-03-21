Düzinelerce eski ABD yetkilisi Biden'ı İsrail'e karşı daha sert davranmaya çağırıyor

Yaklaşık 70 eski ABD'li yetkili, diplomat ve askeri yetkili, Başkan Joe Biden'ı İsrail'i, Filistinlilerin sivil haklarını ve temel ihtiyaçlarını reddetmesi ve Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini genişletmesi halinde bunun ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarmaya çağırdı.





Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, bu 70 kişinin arasında bir düzineden fazla eski büyükelçinin yanı sıra diğer emekli Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve eski Pentagon, istihbarat ve Beyaz Saray yetkilileri de vardı.