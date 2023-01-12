Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri asla kabul edilemez

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#İSVEÇ#Terör
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsveçte gerçekleştirilen çirkin gösteri asla kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 16:17

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.' açıklmasında bulundu. Geçtiğimiz Kasım ayında ise terör örgütü PKK sempatizanları tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binasına yansıtılan görüntü ve ifadelerin ardından İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Haberin Devamı

İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

İsveç Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir makete yer verdi.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savurduğu görüldü.

'İSVEÇ'TE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇİRKİN GÖSTERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İsveç'teki görüntülere tepki gösterirken, 'Gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'BUNA İZİN VERENLER DE YAPANLAR KADAR SORUMLUDUR'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN TÜRK'te ise şu açıklamlarda bulundu:

 

Cumhurbaşkanı’na karşı açık bir saldırıdır. Buna izin verenler de yapanlar kadar sorumludur. Hassasiyetimizin ne kadar yerinde olduğunu gösteren bir görüntü. Herhalde İsveçli yetkiler bu görüntüden sonra harekete geçecektir. Sorumlular mutlaka hesap vermeli.

Türkiye'nin şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Halkın oylarıyla seçilmiş şu anda dünyanın en önemli siyasi figürlerinden biridir. Böyle bir görüntü çirkin bir saldırıdır. Bu bizin İsveç'in NATO'ya girme yönündeki hassasiyetimizin ne kadar doğru olduğunun kanıtıdır. Bu kadar ağır bedel ödemiş Türkiye'nin hassasiyetlerine dirayet etmeleri lazımdı. Umarım İsveç, bu görüntülerin ardından gereğini yerine getirir, sorumlular yargı önüne çıkartılır.

Temaslar, görüşmeler yapılır ama önemli olan Türkiye uyarı yapmadan müdahale edilmesidir. Böyle açık bir saldırının müsamaha gösterilmemelidir. Bu İsveç'in kendi demokrasisi bakımından yanlıştır.

Daha önceki seçim öncesinde de Avrupa'nın başkentlerinde bu tarz grupların eylemler yaptıklarını biliyoruz. Bu hazımsızlıktır. Erdoğan ve Türkiye'nin dünyadaki siyasal başarısına yönelik bir hazımsızlıktır.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsveçte gerçekleştirilen çirkin gösteri asla kabul edilemez

Geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK sempatizanları tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği binasına yansıtılan görüntü ve ifadelerin ardından İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Gözden Kaçmasın

Ankara’dan Stockholm’e PKK kınamasıAnkara’dan Stockholm’e PKK kınamasıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İsveç darbeci FETÖ’cüyü vermiyorİsveç darbeci FETÖ’cüyü vermiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AK PARTİ#İSVEÇ#Terör

BAKMADAN GEÇME!

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Bidenın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trumpı hatırladı... Bundan sonra ne olacak

11 SORUDA BELGE SKANDALI | Biden'ın özel ofisinden gizli devlet belgeleri çıktı herkes Trump'ı hatırladı... Bundan sonra ne olacak?

#Joe Biden
BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu

BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

#Estetik
El Chaponun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası

El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman film gibi bir operasyonla yakalandı... Bundan sonra ne olacak? 'Dünyanın en güçlü kartelinin en zayıf halkası'

#Ovidio Guzman