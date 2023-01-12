Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Komutanları hedef alan açıklamaları kınıyoruz

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

Arifiye 1. Ana Bakım yeni nesil Fırtına Obüsleri'nin teslim töreni Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlendi ve Cumhurbaşkanı programa davet edildi. Cumhurbaşkanı yoğun programlarına rağmen davete icabet etti. Çok önemli silahlar, orduya güç katacak silahlar teslim alındı. Törene müteakip yakışıksız, temelsiz, tutarsız bir takım açıklamaları hayretle izledik. Bir ordu komuta kademesi ve kuvvet yapısından oluşur. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Cumhurbaşkanı direktifleri ile, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi bir arada çalışır. Tarihinin en yoğun ve en kapsamlı faaliyetleri başarı ile yürütülüyor. Anlamsız bir bahane ile komuta kademesini hedef almak, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerini her zamankinden daha yüksek moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapılan bu tür açıklamalar, ordumuza yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hem şehitlere, hem gazilere hem de cephedeki Mehmetçiğe saygısızlık. Kınıyoruz.

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İSVEÇ'TE YAŞANAN OLAYLAR

NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO ülkesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyoruz, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz.