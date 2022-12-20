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İsveç darbeci FETÖ’cüyü vermiyor

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#İsveç#FETÖ#İade
İsveç darbeci FETÖ’cüyü vermiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 darbe girişimde yer almakla suçladığı Today’s Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ile ilgili iade talebini reddetti.

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FETÖ’cü Keneş’in iadesi, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için açıkladığı şartlar arasındaydı. Fransız haber ajansı AFP’ye göre mahkeme, Keneş’in iadesini, ‘çeşitli engeller’ nedeniyle durdurma kararı aldı. Mahkeme “Keneş’e yönelik suçlamaların siyasi olmasını” ve “Keneş’in İsveç’te mülteci statüsüne sahip olmasını” kararına gerekçe gösterdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin bir yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği, Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

İsveç darbeci FETÖ’cüyü vermiyor

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Kasım’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “FETÖ’den İsveç’te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için önem arz ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

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‘DARBEYE TEŞEBBÜS’ SUÇLAMASI

Bülent Keneş, Today’s Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Twitter’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesi ile 10 Ekim 2015’te tutuklandı, 4 gün sonra tahliye edildi. 15 Temmuz 2016’da darbeye teşebbüsten hakkında yakalama çıkarıldı.

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#İsveç#FETÖ#İade

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