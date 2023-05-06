AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Orada yaptığı yanlış bir iş var da ondan mı endişe ediyor? Bu işler bize yeni değil, 17-25 Aralık'ı hatırlayın, Anayasa değişikliği sırasında FETÖ'cülerin siyasiler hakkında kasetlerini hatırlayın. Her şeyden önce etik dışı belden aşağı. Sosyal mecraları kullanarak adayları yıpratmak, seçimleri manipüle etmek, alçak bir iştir. Hiçbirinde de yokuz. Hakikat er ya da geç gün yüzüne çıkar. Şöyle bir kurnazlık seziyorum. Tesirini azaltmak için mi böyle bir açıklama yaptı? Onu bu açıklamaya iten bir sebep olması lazım. Ortada fol yok, yumurta yok 'ABD ziyaretimle ilgili tezgah var' demeye getiriyor. Orada milletin içine sinmeyecek bir iş olmuşsa o da kayıt altına alınmışsa onun rahatsızlığını duyabilir.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim bir varlık seçimidir Haberi Görüntüle

"PARAYLA İTİBAR SUİKASTI YAPABİLİYORLAR"



17-25 Aralık'ı kim yapmış? FETÖ'cüler yaptı. FETÖ'cülerle arası iyi olduğu için onlar yapmazlar Kemal Bey'e. Endişelenmesine gerek yok. FETÖ'cülerden PKK'lılardan gelmez. Biz de karışık kuruşuk işleri hiç bilmeyiz. ABD yapmaz, Avrupa hiç yapmaz. Yargısız infazlar konusu yeni değil. Ben bunun en büyük mağduruyum. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı durduğumuzdan beri FETÖ hesapları bizi ailemize her türlü karalamayı yapıyor. Çünkü burada değiller. Dışarıdan yapıyorlar. Bunun kimseye yapılmasını istemem. Kılıçdaroğlu'na da yapılmasını istemem. Sosyal medyanın herkesi tehdit eden bir boyutu var. İşi ticarete döktüler. Parayla itibar suikastı yapabiliyorlar. Bu konuda Kemal Bey'in telaşlanıp böyle bir açıklamaya gitmesini kafamda yerleştiremedim. Etik olmayan bir tezgahın içine girmeyiz. Ben rakibimle etik yollarla mücadeleyi tercih ederim. Gerçi benim rakibim değil Cumhurbaşkanımızın rakibi ama ben AK Parti olarak söyledim. Bir iddia ortaya koyuyorsanız arkasında durun. Niye kafa karıştırıyorsunuz? Sizin için şüpheli kimse onlarla ilgili işlem yaptırın, hukuki süreç başlatın. 17-25'te benzer şeyler oldu ama onlar sahiplendiler ve onun üzerinden bize yüklendiler. Biz beklerdik ki, 'biz seçime gidiyoruz, rakibimize yapılan bizim işimize yarasa dahi bunu kullanmayız' desin. Bugün de itibar suikastına neden olacak şeylere biz sarılmayız, sahip çıkmayız orada onun yanında yer alırız. Bunu seçim propagandası olarak kullanamayız. Bilginin ne olduğuna bağlı. Yeterli bilgiye sahip olmadığımız için daha fazla ileri gidip bir şey söylemenin anlamı yok.

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"ERDOĞAN'IN ARKASINDA DAĞ GİBİ MİLLET VAR"



Batı'nın 14 Mayıs ilgisinin sebebi çok açık. Batı'nın yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir insan var. Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Erdoğan düşerse biz Ortadoğu'yu, Balkanları, Kafkasya'yı, Afrika'yı tekrar kuşatırız dolayısıyla da Türkiye bizim güdümümüze girer ve buradaki menfaatlerimize zarar gelmez. Batı bizim içişlerimize neden karışıyor? Kim bunlara o hakkı veriyor? Avucunu yalasınlar. Erdoğan nereye gidiyor? Arkasında dağ gibi millet var. Sadece ülkemizde değil Suriye'de Irak'ta güvenlik şeridini oluşturmuş terörü sınırlarımıza gelmeden bir Türkiye var. Rusya ile ilişkilerini geliştirmiş, Karabağ'ın esaretinin sona ermesinde baş rol oynamış, Türk devletleriyle ilişkileri günden güne gelişen bir Türkiye var. Bu batı dünyasını rahatsız ediyor. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Buradaki 'insanları ayartıyor'. 'Ey hayali uyan, bu sömürgecilere artık yol vermeyelim' diyor. Afrika'ya ihracatımız 44 milyar doları aştı. Biz onlar gibi soyup soğana çevirip, onları yokluğa mahkum ederek bir ilişki kurmuyoruz. Bunu oradaki insanlar da görüyor. 'Siz batılılar gibi değilsiniz' diyor. Bu onları deli ediyor. Tek orası değil Mavi Vatan. Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge ilan eden bir Türkiye var. Karadeniz'de araştırmalarını yapan bir Türkiye var. Ukrayna-Rusya savaşında ABD ve Batı ile hareket eden bir Türkiye yok. 'Siz uzaktan gazel okuyorsunuz. Bunlar benim komşularım' diyen bir Türkiye var. Tahılın dünyaya dağıtılması sağlayan bir Cumhurbaşkanı var. Erdoğan'ın Putin'le olan ilişkisi olmasaydı, Karabağ meselesi böyle çözülür müydü?

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"BÖLGENİN GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASINA İHTİYAÇ VAR"



Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptık ve oraya yerleştik. Bir tarafta ABD, bir tarafta Rusya var. Kılıç gibi yarıp yerleştik. Geldik Afrin. 'Afrin Türkiye'ye mezar olacak' dediler. Ben arkadaşları çağırdım, ne diyorsunuz dedim? 'Yürüyerek gidin' dedim ve yaptık operasyonu. Oraya da yerleştik. Doğu'ya geçtik, Kamışlıya'da yerleştik. Terör örgütünün bu tarafa sızmasını önüne geçtik. Bizim müttefikimiz 'DEAŞ ile mücadele edeceğim' diyerek para ve silah veriyor. Yani ABD adı konmayan bir devlet kuruyor. Bizim mücadelemiz bunlarla. Bölgenin geleceği için Türkiye'nin güçlü olmasına ihtiyaç var. Çin sınırına kadar Moğolistan sınırına kadar orada yaşayan Türk kardeşlerimizin gözü kulağı Türkiye'de. Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye değil. Bunlar bu milleti tanımıyor. Bu millet istiklal harbinde aç durmuş ama bağımsızlığı için mücadele etmiş. Biz dünyanın merkezindeyiz. Türkiye'yi bugün dik tutan arkada bir güç var. Arkadaki güç yerli ve milli üretimlerdir.