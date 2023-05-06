Bakan Kurum: Davos'un benzerini Rize'mize kazandırıyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul'da seçim çalışmaları çerçevesinde Pendik’te bir dizi program düzenledi. Bakan Kurum ilk olarak Rizeliler Derneği ziyareti yaptı ve daha sonra Bitlisliler Derneğinde vatandaşlarla buluştu. Bakan Kurum’a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti.
“RİZE'MİZDE BUGÜNE KADAR TOKİ'YLE 2 BİN 900 KONUTUMUZU, DÜKKANLARIMIZI HİZMETE SUNDUK’’
Pendik’te Rizeliler Derneği’nde vatandaşlarla buluşan Bakan Kurum, “Rize'mizde bugüne kadar TOKİ'yle yatırım maliyeti yaklaşık 3,2 milyar lira olan 2 bin 900 konutumuzu, dükkanlarımızı hizmete sunduk. 3 tane millet bahçesi yapıyoruz. İyidere ve Güneysu tamamlandı. Şimdi sahilde çok güzel bir millet bahçesi yapıyoruz. Restoranlarıyla oradaki kütüphanesi, kıraathanesiyle çok modern, çok güzel bir millet bahçesinin yapım sürecini de gösterdik. İnşallah 2024’te vatandaşımıza armağan edeceğiz. Hepiniz bilirsiniz. O merkez çarşıdaki alanımız, eski belediye bloklarını olduğu yerler. Oralarda dolguydu. O zeminler sıkıntılıydı. Oraları da hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla görüşerek rızası çerçevesinde ilk etabı tamamlandı. Bu projemizi. Rize'mize, Rize'nin güzel insanlarına kazandırdık. Hemen buradan çıktığınızda meydanın etrafındaki o çarpık yapıları kaldırıyor, vatandaşlarımızı yaptığımız rezerv konutlara taşıyoruz. Bu çerçevede emin olun Rize'nin her mahallesinde her sokağında hizmetlerimizi yürütüyoruz” dedi.
Bitlis’te çarpık ve riskli yapıların yapımı hakkında konuşan Bakan Kurum, “Şimdi biz o dere üzerinde ne kadar çarpık yapı varsa, ne kadar riskli yapı varsa vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Yine orada yapmış olduğumuz dükkanlardan, iş yerlerinden kendilerine yer verdik, orayı kaldırdık, dereyi ıslah ettik. Deremizin kenarını Bitlisli kardeşlerimizin hizmetine açtık. Oraya bakan ne kadar bina varsa, ne kadar dükkan varsa, tamamının cephesini yeniledik. O günkü rakamlarla 500 milyon harcadık. Şu an zannedersem 1,5 - 2 milyarı bulur ve Bitlis'in o türkülere konu olan minareleri ortaya çıktı. Emanetler ortaya çıktı. Onlar işte bizim bu çocuklara bırakacağımız miraslarımız, kültürümüz. Bizi biz yapan değerlerimiz. O projemiz Bitlis'imize ayrı bir değer katacak” ifadelerini kullandı.