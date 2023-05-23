AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Seçim sonucunda Millet İttifakı dağılır

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Haber Global’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunuyor. Yavuz’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“AMACIMIZ FARK ORTAYA KOYMAK”

Amacımız sadece seçimi almak nedir, fark ortaya atmak. Biz sokağın nabzını iyi tutan bir partiyiz. Her birimiz uzun zamandır siyaset yapıyoruz. Anketleri de çok iyi yapan bir partiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız araştırma ve anketlere çok bel bağlıyor. Bu partide her şey araştırılıyor, inceleniyor, millete soruluyor. Milletin rotası tespit edilmeye çalışılıyor. Anket yapmadan durmamızı kimse bizden bekleyemez. Cumhurbaşkanımızın farkı en az 2 katına çıkaracağı bir sonuç bekliyoruz.

“SEÇİMİN SONUÇLARI FARKLI OLACAK”

Bizim anketlerimiz 50'nin biraz üstü veya biraz altında seçimden çıkacağımızı gösteriyordu. O anketlere rağmen birinci turda bu işin biteceğini öngörmüştük. Biz akşam 19.35'ten itibaren bu sonucu gördük, kendi sistemimizde. Ben ‘49.6 gibi gözüküyor’ dedim. Biz sonucu gördük ama ilan etmedik. Bunu önceden açıklamanın handikabı var. CHP'nin düştüğü hataya biz düşemezdik. CHP'nin sistemini kurgulayan Sedat Doğan adlı kişi "Sistem aslında çalıştı" diyor. Birilerinin bilerek manipüle ettiğini söylüyor. Bu çok önemli ve çok konuşulacak bir şey. Bu seçimin sonuçları çok farklı olacak. Çok önemli neticeler ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Seçimden sonra büyük bir değişim olur, birçok genel başkan değişir. Bazı partilerin durduğu yer değişir. İttifaklar ve ittifakların tarzı değişir. Bazı kişilere kimse artık inanmaz; anketçilere inanmaz, ANKA Haber Ajansı’na inanmaz. Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'na inanmaz. Millet İttifakı dağılır, dağılmaması mümkün değil. Vesayetçilerle kavga başlar. Kavganın başlamaması mümkün değil. Partiler ve tabanları daha derin bir muhasebe yapmaya başlar. HDP bölgede gerilemeye başlar. Batı seçim yoluyla da sonuç alınamayacağını bu saatten sonra anlar. Yerli ve milli olana daha da rağbet artmaya başlar. Bunlar sonra herkes hayallerle değil de gerçeklerle iş yapmaya başlar. Parlamenter sistem artık bu denli tartışılmaz. Gelecekte ah vah edecekler, bu böyle olmaz diyecekler, biz de diyeceğiz ki "Geçti, onu o gün düşünecektin."

Haberin Devamı

“BİZİM CHP İLE UĞRAŞMAMIZA GEREK YOK”

Haberin Devamı

Bizim aslında CHP ile uğraşmamıza gerek yok, onlar kendilerine yetiyorlar. Sedat Doğan diyor ki "Belediye başkanları geldi, bizi devre dışı bıraktı, verileri manipüle etti ve halkı yanılttı." Oralarda bir şeyler oluyor ve her ne oluyorsa kendi içinde oluyor. Birilerini suçluyorlar, birbirilerini yanıltıyorlar. Ben bunu bilemem, ANKA Haber Ajansı kimin onu da bilemem. Tuncay Özkan'ın dendi, sonra o çıktı reddetti. Partimizin ilkeleri ve bu ilkelerden asla uzaklaşmayız. Allah'ın gücüne gidecek iş yapmak istemiyoruz. Rotamız milletin rotasıdır. İleride "Ben demiştim" diyenler çıkacak, en başta Meral Akşener.

"GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYORUM"

CHP ve unsurlarının anı kurtaralım yaklaşımını hep görüyoruz. Cumhurbaşkanımız, AK Parti öyle değil. Ben isteseydim o gece oy sayısına kadar, milletvekili sayısına kadar verirdim. CHP'ye baktığınızda hiç gerçekle alakası olmayan şeyler. "Altın sandık" uygulaması. Belli sandıkların sonuçlarını alıp milleti kandıracaklardı diyorlar. AK Parti her açıdan parti, diğerlerinin parti olmadığını üzülerek gördüm. Benim 15 tane yardımcım var. Geceli gündüzlü çalışıyorum. Seçmenler diyecek ki biz sizi cumhurbaşkanı yardımcısı seçmedik, siz o sıfatı hangi hakla kullanıyorsunuz? Bal gibi bir ihmal var burada, İstanbul'u ihmal ediyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kullanmak suretiyle harcama yapıyorsunuz. Siyasal anlamda da hukuksal anlamda da buna böyle bakılır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Emeklilere zam sinyali Haberi görüntüle

"CHP'NİN C'Sİ ÇOKTAN GİTMİŞTİR"

CHP'nin C'si çoktan gitmiştir. Halkla ilişkisi kalmamış, H'si de gitmiştir. P'yi de "Post Truth" olarak tanımlıyorum. Seçime giderken depremzedeleri alıp çok güzel ağırladılar. Deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkınca adamlar depremzedelere kötü davranmaya başladılar. Bu bir insanlık, adamlık, Müslümanlık, insanlık sorunudur. Özellikle CHP'liler deprem bölgesine kamera ordusuyla gelip milleti galeyana getirmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımız bütün zerrelerine varıncaya kadar onları hissetti ve anladı. Bunları oy kaygısıyla yapmadı, bu ruh geçti ve onun için deprem bölgesinde çok büyük bir üstünlük sağladı. Vatandaş AK Partililer herkesten önce geldiler diye bakıyor. Marmara depreminde devlet diye bir şey yoktu, Ankara'dan büyükşehir belediyesi geldi ama devlet gelemedi. Siz millete yardım için giderseniz niye arkanızda kamera ordusu olur? Enkazdan insan kurtarma zamanı. Bunların hepsi siyaseten yapıldı, Tekirdağ örneği de bunu ortaya çıkardı. AK Parti'nin samimiyetini deprem bölgesi anladı. Tarihteki en düşük oyumuz değil, AK Parti ilk seçiminde yüzde 34 almıştı. Ben başarısızlık olarak görmüyorum.

Haberin Devamı

"ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖZÜKTÜ"

HDP bu oyunun parçası değil, kurucusu. CHP de bu oyunu oynayan kişi. Kalp işaretleri yapan kişi, partiye geldi masaya vurdu. Muhtemelen "Bana cumhurbaşkanlığını verin, her şeyi alın" demiş. Şapka düştü, kel çok net gözüktü. Kandil durmadan açıklama yaptı. FETÖ unsurları çok net bir şekilde bu işin içine girdi. Şimdi milliyetçi oylara gözünü dikti. Bizim daha fazlasını almamız gerekir, ilk turda bitirmemiz lazımdı. Ama bunu başarı olarak görüyoruz. 5 puan fark önemli, Meclis'te üstünlük çok net. Daha fazlası için biz kafa yormaya başladık.

"SANDIK AYNI OLACAK"

Yeni seçmen ilave edilmedi. 50 bin seçmen ilavesi yok. Daha önce 2. tur olursa oy kullanabilir diyerek listeye alınmış kişiler. İlk turda kim nerede oy kullandıysa orada kullanacak. Sandık da aynı olacak. Bu insanlar ikinci tura çok alışmamış, çoğumuz o nedenle seçmen bilgi kağıdını attık.