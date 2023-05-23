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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Emeklilere zam sinyali

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Emekli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 16:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı ve ikramiyelerini daha da yükseltmek için çalışma yapıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş ve ikramiyelerinin artırılması için hesapların yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

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"7500 LİRANIN ÜZERİNDE EMEKLİ MAAŞI ALANLARI SEVİNDİRECEK HABERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimden sonra 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" demişti.

ASGARİ ÜCRETE DE ARA ZAM GELİYOR

emekli maaş ve ikramiyelerinin yanında asgari ücrete ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin ara zam olacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üzerinde çalışılan rakama ilişkin detay vermedi.

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#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan#Emekli

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